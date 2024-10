La jugada promesa de Eduardo Feinmann, si Cristina Kirchner va presa

image.png

Alcohol y drogas, para Feinmann, son límites que no se deben cruzar.

Sin embargo, es tan grande su deseo de que Cristina Kirchner vaya presa, que prometió que, si esto ocurriera, tomaría champán "del pico".

"Me quiero tomar el champancito, yo no tomo alcohol pero en algún momento de mi vida cuando esta señora vaya presa, me voy a subir a la mesa y en cámara me voy a tomar un champán del pico", prometió.