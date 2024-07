La interna por la Junta peronista en Caucete sigue el rojo vivo con duros cuestionamientos

En las últimas horas, resurgió la pulseada interna por la conducción de la Junta Departamental de Caucete. La intendenta Romina Rosas afirmó que todavía tiene aspiraciones de liderar el Partido Justicialista de San Juan y hubo cuestionamientos de la excandidata a la jefatura comunal, Sonia Recabarren. "En la Junta no estamos todos los sectores. Está con las puertas cerradas", dijo.

"Las asperezas se irán limando en el tiempo, pero es fundamental la conducción que surja en el marco de esta pretensión, que no sea un acuerdo de los sectores divididos, sino que tenga el acompañamiento de las bases, de la militancia, que también algunos dirigentes sean consultados, necesitamos la legitimidad suficiente. Queremos generar unidad pero tiene que ver con los de abajo también", dijo.

Las declaraciones van en sintonía con afirmaciones pasadas. En mayo, Rosas había dicho que no renovaría la conducción de la Junta de Caucete: "Creo que mi construcción allí ya terminó". En ese momento, se interpretó que la intendenta iba a jugar fuerte por el Consejo Provincial Justicialista. Pero el uñaquismo le bajó el pulgar.

Justamente, los armadores del sector de Uñac la criticaron con dureza: "Primero tiene que solucionar los problemas de Caucete", dijeron. Ya entonces la exdirectora de la Residencia Eva Perón tomó el guante y expresó sus ganas de ir por la Junta. La exfuncionaria comentó que "escucha a todos los sectores que no estamos contenidos en la Junta" y marcó que la eventual baja de Rosas "sería una oportunidad importante" para competir por la Junta. "Estoy dispuesta", aseguró.

La reciente entrevista radial de la jefa comunal caucetera reavivó la interna. Recabarren, que cuenta con dos ediles en el Concejo Deliberante del departamento, no perdió oportunidad para resaltar que continúa en la conformación de una alternativa para timonear la Junta peronista. Dijo a Tiempo que "hablamos con el presidente del partido" y que coincide con la mirada de una unidad provincial. "La situación no da para una interna, la gente la está pasando mal".

Sin embargo, aseguró que irá por la Junta caucetera si es necesario y manifestó que Rosas "no es la única mujer con capacidad y trayectoria" y que "hay que trabajar desde el origen para después proyectarse". En ese sentido, apuntó: "La sororidad empieza por el lugar de origen". Afirmó que Rosas no la respeta como autoridad de Junta y que no contiene a todos los sectores del justicialismo.