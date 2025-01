La interna en el uñaquismo; el asado de Rueda con los Bravo; y el polvorín en 9 de Julio

En la previa a la renuncia formal de Peñaloza, pese a que se sabía su decisión, el bloque justicialista hizo una extraña jugada en la Cámara de Diputados de la provincia. En la última sesión especial de 2024, la bancada uñaquista, en conjunto con la única giojista que estuvo en el recinto, la diputada Graciela Seva, montó una coreografía que confundió a propios y extraños.

El bloque que responde a Uñac y que conduce Quiroga Moyano no dio quórum y forzó al presidente nato de la Cámara, Fabián Martín, a llamar a un cuarto intermedio de veinte minutos. Luego, sí dieron el OK para el inicio de la sesión, pero se retiraron. Un ida y vuelta motivado por el rechazo a un proyecto educativo impulsado por el Gobernador en conjunto con Naciones Unidas, que demanda una inversión de ocho millones de dólares.

El 31 de diciembre, este diario publicó una serie de preguntas: ¿Por qué entrar y salir? ¿No era más simple ingresar al recinto, dar quórum y abstenerse o votar de manera negativa? ¿Era necesaria esa coreografía sin sentido? La respuesta llegó, off the record, de un peronista desencantado con la movida: "Están sin brújula los muchachos", expresó. Luego, Quiroga Moyano dio sus explicaciones en una rueda de prensa. El argumento que brindó fue: "No hubo tiempo para discutirlo en comisiones".

Las declaraciones de alto voltaje vinieron después. El jefe del bloque justicialista apuntó contra Peñaloza. La instó a asumir la silla vacante porque, si no lo hacía, era una actitud "lamentable". "Es lamentable, es muy lamentable porque yo creo que los intereses colectivos y partidarios de la sociedad sanjuanina están por encima de lo personal", dijo públicamente y, en privado, esparció que la responsabilidad de perder un legislador era de Ibarra, el mentor de la dirigente. La respuesta no tardó en llegar. La defensora formalizó su renuncia con una carta a Fabián Martín y dejó un mensaje implícito a Quiroga Moyano: "Es una postura despojada de cualquier interés personalista o individualista", escribió.

Ibarra se desentendió de la disputa. En un breve contacto con Tiempo, destacó que Quiroga Moyano "goza de mi absoluta confianza y apoyo". El rawsino busca bajar la espuma. Trascendió que tuvo una reunión con Uñac durante la tarde-noche del viernes. Aunque prefirió no comentar el contenido de la charla, aseguró que la relación con el senador "está intacta". Son dos declaraciones que quieren desactivar el conflicto. No obstante, pese al mensaje de respaldo, la situación quedó caldeada. Por un lado, Quiroga Moyano acusó, en voz baja, que Peñaloza regaló una banca al bloquismo y que no cuidó los números en la Legislatura. Por otro, está la realidad: el uñaquismo se desmembró, perdió aliados, y, aún siendo el bloque mayoritario, no pudo construir mayoría.

En el sector de Uñac todo parece un circunloquio. Sobrevuelan quejas y achaques de culpabilidad. Para una facción, el principal apuntado es Quiroga Moyano. Este diario intentó contactarlo, pero no hubo suerte. Las versiones indicaron que el presidente del Partido Justicialista expuso "innecesariamente" a los intendentes peronistas. La jugada en la Cámara de Diputados generó malestar en el orreguismo. La movida legislativa produjo el efecto contrario al esperado. Los caciques justicialistas planificaron una petición a Marcelo Orrego para que distribuya la totalidad del Fondo de Emergencia Municipal (FEM). Designaron como interlocutor al exintendente de 25 de Mayo con la idea de una reunión con Fabián Martín.

Entre ambos bandos, primó el diálogo. Pero ahora, después de la movida, los intendentes dudaron que haya buena recepción del pedido. Incluso, especularon que la quita del personal de custodia a Uñac —que ordenó la Jefatura de Policía— sea una respuesta al accionar legislativo del bloque justicialista que no acompañó una iniciativa educativa en la que el Gobierno provincial trabajó con ahínco.

El uñaquismo se percibe desordenado. Hay voces contrarias a la conducción del bloque. Además de Quiroga Moyano, marcaron al secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, y a la exministra de Hacienda, Marisa López. A esos nombres su sumó el del ullunero Leopoldo Soler. Los tres forman parte del equipo de respaldo de la Jefatura de la bancada.

Por otro lado, pero dentro del mismo espacio, hubo inconvenientes serios. El intendente de 9 de Julio, Eduardo Banega, hizo uso de su derecho a vacaciones. El problema es que dejó el municipio hecho un polvorín porque tomó el control el secretario de Gobierno, el exsecretario de Desarrollo Humano, Lucio González. El jefe comunal privilegió a su funcionario de mayor confianza por encima de la presidenta del Concejo Deliberante, Eli Sánchez.

La titular del órgano deliberativo es opositora a la relación Banega-González. La dirigente es refractaria a la delegación de poder que hace el intendente a su funcionario. Incluso, en varias ocasiones, acudió a reuniones en el Partido Justicialista para manifestar su descontento y enfatizar que el secretario ni siquiera es de 9 de Julio, sino de Santa Lucía, donde se candidateó en dos oportunidades a la intendencia.

En un grupo de WhatsApp, una fuente que consultó a Sánchez graficó el conflicto: "Ella y dos concejales más se reunieron con González. El vice del Concejo debía asumir la presidencia del Concejo. Pero solo hay un decreto firmado por Banega y el secretario de Gobierno y no por ella. Es más, Lucio la mandó a su casa y le dijo que espere la caravana de Reyes Magos, así acompaña a los niños nuevejulinos. Es un montón". De momento, la presidenta del Concejo no tomó posesión del Ejecutivo municipal.

Finalmente, pero no menos importante, está el asado de Luis Rueda con los Bravo. A diferencia del ajetreo justicialista, el Partido Bloquista transita un proceso de unidad. Luego de romper con el peronismo, los bloquistas acompañaron los proyectos de Orrego en la Legislatura y tienen un inicio de año a pedir de boca. No solo sumaron un diputado tras la muerte de Quiroga, sino que, todo indica, también tienen un candidato a diputado nacional: el joven empresario de nombre ilustre y símbolo del bloquismo, Leopoldo Bravo. Lleva el mismo nombre que su abuelo —el tres veces gobernador de San Juan— y que su padre, el exembajador en Rusia.

Polito dijo que quiere ser candidato en una entrevista con el sitio empresarial InSanJuan. "Me interesa participar en las elecciones legislativas", afirmó. Y aunque hizo una serie de valoraciones positivas sobre el Gobierno de Javier Milei, parece que no irá a los comicios bajo el ala de La Libertad Avanza. Participó del brindis de fin de año del Partido Bloquista junto con su madre, la presidenta de la Fundación Banco San Juan y exvicepresidenta partidaria, Laura Adámoli. Antes de eso, tuvo un asado con la cúpula de correligionarios, donde también estuvo su tío, Alejandro Quinto Bravo. "Hace unos veinte días atrás nos juntamos a comer asado todos", dijeron las fuentes, que adjuntaron una fotografía.