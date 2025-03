La ingeniería financiera de San Juan para no romper el equilibrio: recursos nacionales en baja y un pedido imposible

La proyección de ingresos para este 2025 no es alentadora. La coparticipación nacional, que implica el 85% de los recursos provinciales, viene en baja. A la caída de la principal fuente de ingresos de San Juan, se le suma una negociación salarial con los gremios docentes que aún no está cerrada. Qué números siguen de cerca en el Ministerio de Hacienda para que el equilibrio financiero no se rompa. Una radiografía completa de los números locales y la comparación con otras provincias.