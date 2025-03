La historia desconocida sobre la gestación de las dos fórmulas peronistas del 2023

“Grande, fuerte y sabio es el Flaco Gioja, es el mismo Flaco, el que nunca afloja”. El jingle sonaba en loop en el streaming del candidato a gobernador José Luis Gioja . El 20 de marzo del 2023 a las 11 el giojismo iba a confirmar la “fórmula ganadora”. Pero a las 11 no pasaba nada, tampoco a las 11.30, recién pasado el mediodía apareció Gioja en escena y sorpresivamente anunció que Fabián Gramajo iba a ser su compañero de fórmula con un zamarrón que generó una catarata de stickers y memes. En Casa de Gobierno, el entonces primer mandatario Sergio Uñac junto a sus colaboradores se enteraban oficialmente que el chimbero no iba a ir con ellos como primer candidato a diputado proporcional. Un racconto de lo que pasó hasta llegar al 21 de marzo a la fórmula de Vamos San Juan, encabezada por Uñac y secundada por el entonces intendente de San Martín Cristian Andino. Los armados contrarreloj en Chimbas.

Durante la presentación de la Vuelta Ciclística Internacional, el 30 de diciembre del 2022, Uñac anunció ante la prensa que iba a ser candidato a gobernador por tercera vez, tal como lo hiciera Gioja en el período 2011-2015. Hubo ruido tras el anuncio porque para el resto de los candidatos, incluido el giojismo, Uñac no podía ir por la tercera. Según la interpretación que hacían, la Constitución Provincial impide más de dos reelecciones consecutivas, sin distinguir entre los cargos de gobernador o vice (cargo que ostentó el pocitano cuando acompañó a Gioja en su último período como gobernador). Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo terminó inhabilitando, pero esa es otra historia en la que no ahondaremos en este informe.

Si bien había especulaciones, la confirmación de la candidatura a gobernador de José Luis Gioja se efectivizó el 31 de enero, en un acto convocado en la sede de Lealtad Justicialista, sobre calle General Acha. Estuvieron presentes sus colaboradores de siempre, entre ellos Francisco “Paco” Alcoba, Felipe Saavedra, Daniel Molina y José “Pepe” Strada –recientemente fallecido-. El acto estuvo cargado de emoción porque unos días antes había muerto el hermano médico de Gioja, Ricardo.

Tras las oficializaciones de Uñac y Gioja como cabezas de fórmula, empezaron los acuerdos para cerrar con la mayor cantidad de espacios políticos paridos por el peronismo. Vamos San Juan, del pocitano, cerró la mayor cantidad de aliados. Más atrás quedó San Juan Vuelve, con menos socios, pero algunos de trascendencia, como el Frente Renovador con Franco Aranda como máximo representante.

Los últimos días antes del cierre de listas, las negociaciones seguían a un ritmo frenético. Marchas y contramarchas y una gran incógnita con nombre y apellido: Fabián Gramajo. Del lado de Uñac, el diputado Walberto Allende y Mauricio Ibarra intentaban cerrar al chimbero por dentro. El entonces Intendente de Chimbas entraba y salía seguido de Casa de Gobierno.

El objetivo de Gramajo era ser candidato a vicegobernador. Temía que ocupara el segundo lugar el ex intendente de San Martín Cristian Andino y que lo dejaran fuera. Pero dentro del uñaquismo el plan era otro. Por esos días, se imponían dos figuras: la ex ministra de Hacienda, Marisa López y el ex ministro de Desarrollo Humano, Fabio Aballay. Finalmente, la balanza se terminó inclinando por una fórmula 100% pocitana. Mientras, en el giojismo manejaban como principal alternativa el nombre de Daniela Castro, segunda de Agustín Rossi durante el gobierno de Alberto Fernández.

En el uñaquismo pensaban que tenían trato cerrado con Gramajo: la intendencia de Chimbas con Daniela Rodríguez; el diputado departamental y aparte él como cabeza de lista de diputados proporcionales de Vamos San Juan. “En esta Cámara que se viene, vas a tener un papel protagonista”, le prometían.

El 20 de marzo del 2023 Gramajo no atendía los reiterados llamados de Casa de Gobierno. El subsecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda, le llamaba insistentemente para que se haga presente por calle Paula. También Ibarra y Uñac, que ya veía venir lo que iba a terminar sucediendo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1902503716479209823?s=48&partner=&hide_thread=false A dos años del lanzamiento de la fórmula Gioja-Gramajo. pic.twitter.com/Pk4B2g7UqL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 19, 2025

Al mismo momento, en calle General Acha se retrasaba el streaming para lanzar la “fórmula ganadora”. La demora fue por un llamado de último momento: Gramajo, que ya había sido tanteado por el giojismo, decidió saltar de vereda dentro del peronismo y acompañar a Gioja. La condición: el segundo lugar de la lista. Todo cerraba dentro de San Juan Vuelve, un compañero para el Flaco con gestión reciente para mostrar y con juventud. En menos de dos horas, se gestó el lanzamiento en aquella recordada trasmisión.

Embed - Sergio Uñac on Instagram: "¡VAMOS SAN JUAN! Queridas sanjuaninas y sanjuaninos, estoy orgulloso de contarles que junto a @cristianandinointendente somos candidatos a gobernador y vicegobernador por San Juan. Cristian es ejemplo de un municipalismo ordenado, transparente y transformador. Viene de un departamento de muchos sueños cumplidos, y sé que tiene los valores necesarios para el rol que buscará desempeñar. Unidos, haciendo equipo con los sanjuaninos, vamos a seguir construyendo una provincia con mirada federal y apostando al desarrollo integral. La esperanza es nuestra, podemos seguir haciendo cada día un San Juan más fuerte. " View this post on Instagram A post shared by Sergio Uñac (@sergiounac)

Mientras en el giojismo todo era algarabía y los medios de comunicación titulaban con la novedad política, en la Paula el ambiente ardía. Había mucha calentura. Como todos, Uñac se enteró por la tele de la noticia. Pero como los tiempos de la política obligan a masticar clavos rápidamente, en Vamos San Juan movieron las piezas. Descartado Aballay como compañero de fórmula, buscaron a Cristian Andino, un intendente exitoso que estaba por culminar su cuarto período en San Martín. La oficialización fue el 21 de marzo, a través de un posteo en las redes sociales de ambos dirigentes.

Con la fórmula lista, había que llenar el hueco que quedaba en Chimbas, departamento en el que no tenían candidato a intendente fuerte y que significó siempre para el peronismo un bastión de peso debido a la cantidad de electores que los suele acompañar. Fue así que aprovechando el SIPAD, buscaron dirigentes peleados con Gramajo, algunos que llevaban años fuera del ruedo y piqueteros. La apuesta más fuerte fue el bloquista Andrés Chanampa. En total, el uñaquismo sumó 9 candidatos.

La lista de proporcionales también fue cambiada, pero eso fue más fácil de resolver. Se decidió que la albardonera Cristina López de Abarca sea quien encabece. Hubo una fuerte intervención en este armado del ex vicegobernador, Roberto Gattoni, uno de los hombres de más confianza de Uñac.

Así fue cómo se gestaron las fórmulas de las dos subagrupaciones peronistas que buscaron la gobernación de San Juan. Lo que pasó después es historia conocida: el 11 de mayo, a tres días de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia inhabilitó a Sergio Uñac como candidato a gobernador y suspendió las elecciones. El 14 los sanjuaninos si fueron a las urnas, pero votaron todas las categorías menos la de gobernador. El 2 de julio hubo elecciones a gobernador y fue Marcelo Orrego quien se terminó imponiendo ante José Luis Gioja y Rubén Uñac, que tomó la posta que dejó vacante su hermano.