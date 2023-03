La estructura del peronismo de Pocito respaldará a Gerardo Torrent y desairó a Fabián Aballay

El tablero político de Pocito sufrió un cimbronazo esta semana. El intendente y presidente de la Junta Departamental Justicialista, Armando Sánchez, expresó a viva voz que respaldará la candidatura del secretario de Hacienda, Gerardo Torrent. De esta manera, desairó al ex jefe comunal -y actual ministro de Desarrollo Humano- Fabián Aballay.

En rueda de prensa, Sánchez insistió en que no quiere ir por la reelección, sino que apoyará al funcionario de la cartera económica de la provincia. "Se va a trabajar desde la Junta Departamental en apoyo para la continuidad de este proyecto", aseguró. "Hay mucha afinidad", afirmó. Es decir, que la estructura del peronismo oficial no estará con Aballay como se preveía. Es más, el intendente se mostró disconforme con la apertura del ministro. "Me hubiese gustado que todas las listas confluyeran en la Junta, así apoyamos al Gobernador en la misma línea", reprochó.