La Cruzada Renovadora se subió a la libertoneta: apoyará a Milei aunque "sea malo"

El líder de la Cruzada fue uno de los primeros en integrar La Libertad Avanza en San Juan. Pero luego pegó el portazo por diferencias básicas que aún se sostienen. Pero prefirió al libertario antes de la "corrupción K".

“El que lo trae a Milei a San Juan soy yo. Y le dije: yo soy un tipo jodido, soy muy correcto y serio, por eso le dijimos que no a la venta de órganos, que no a la venta de armas y que no a que a él le gustaba Margaret Thatcher”, comentó Avelín Nollens.