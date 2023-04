La cruda interna que se avecina en el Pro de San Juan para las elecciones nacionales

"Mirá, me llama la atención que alguien quiera hablar de eso a esta altura", dijo una buena fuente del Pro de San Juan a este diario ni bien asomó la posibilidad de que la interna nacional -entre halcones y palomas- repercuta en la provincia. Sobre todo en la antesala a los comicios provinciales del 14 de mayo. Sin embargo, efectivamente, el presidente del Pro orgánico, Enzo Cornejo, y el ex diputado nacional Eduardo Cáceres, ya piensan en las primarias y generales de agosto y octubre. "Son todos parte de la misma cosa", dijo un dirigente, pero en voz baja reconoció que hay un quiebre entre "la vieja guardia" y aquellos que se mantienen "orgánicos".

Resultó, en ese momento, que Cáceres, que había sido sobreseído por la Justicia en la causa de violencia de género con Gimena Martinazzo, quiso retornar a su rol de timonel. Pero Cornejo, que es diputado provincial, fue candidato a legislador nacional y le tocó bailar con las denuncias por presunto manejo irregular de fondos en el Pro, le dijo que no estaba en sus planes, que quería repetir en el cargo. Lo demás es harto conocido: Cáceres decidió no poner su nombre en la lista, sino ubicar a alfiles de confianza como su hermano, el concejal de la Capital, Gerardo Cáceres.

El acuerdo se cumplió. Hubo una lista única que quedó así: Cornejo (presidente); Verónica Benedetto (concejal de Rawson, vice); Iván Kadi (secretario General); Claudia Sarmiento (de Abogados en Acción, secretaria de la Mujer); Agustín Prado pegó el salto, de la JPro a la Secretaría de Juventud; Eliana Luján es la tesorera y el hermano de Cáceres, primer vocal. Se trató de una tensa unidad. Que ahora tiene el condimento de la diferencia de fórmulas que acompañan en las elecciones provinciales.

Cáceres tomó la "decisión inconsulta" de postularse a la Gobernación. Comentó en el streaming de Tiempo de San Juan que la decisión sobre su candidatura estuvo motivada por "las ganas de cambiar San Juan" y que no usó la maquinaria del Pro orgánico "porque está con Marcelo Orrego". Aun antes, en el programa Paren las rotativas, había sido categórico al afirmar que "nosotros -por el sublema San Juan al futuro- queremos dar un cambio rotundo a la política sanjuanina y a la gestión. Somos los únicos que podemos dar un cambio drástico, estamos hablando de nosotros, de Orrego no". Las diferencias entre el santaluceño y el capitalino son marcadas. Hace tiempo que ni siquiera tienen una foto juntos.

No obstante, en las últimas horas se dio la sorpresiva discusión sobre dos temas: quién tiene la pureza de la línea Pro y qué candidato apoyar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 13 de agosto. Sobre el primer aspecto, desde el cacerismo mostraron a sus figuras en los departamentos. Principalmente al ex titular de la Dirección de Migraciones en la provincia durante la presidencia de Mauricio Macri Enrique Delgado (candidato en Santa Lucía), el concejal Juan Dubós (en Rivadavia), Franco Montes (en Capital) y Rodrigo Galván (en Pocito). Según ellos, son parte de la línea dura, una especie de "vieja guardia". Mientras que los candidatos de Cornejo son supuestamente "prestados" como Rodolfo Colombo, que es el fundador del partido Actuar, en Capital, e Ivonne García, en Jáchal, que anteriormente perteneció al Movimiento en Defensa de la Autonomía Departamental (Modad).

Un contrapunto se dio entorno a la figura de la postulante en Rawson, Verónica Benedetto, que pertenece a las filas del sublema orreguista Cambia San Juan. Es decir, es parte del cornejismo que apoya al santaluceño. Pero, desde el Pro disidente de Cáceres aseguraron que la mujer -ex titular del Anses Rawson de 2015 a 2019- tiene su fidelidad puesta en ex timonel y no en Cornejo. "Debe seguir con Orrego cornejo para retener concejales. Benedetto es Bullrich y desde 2012 es de ultra confianza de Eduardo", dijeron. No gustó nada el tema a los armadores de la rawsina. "Verónica es vice del Pro, está dentro del espacio, Eduardo no se ha ido del espacio y ella entiende al pro como una sola cosa", respondieron de manera lacónica.

En cuando el aspecto nacional -que per se tiene un panorama revuelto desde el desdoblamiento concurrente de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires- hay dos posiciones marcadas. Cornejo es un alfil del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Mientras que, Cáceres, desde 2009, es el representante de Mauricio Macri en la provincia. El expresidente de la Nación tiene afinidad con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ergo, el sanjuanino también. Entonces, queda claro quién es halcón, quién es paloma y por quién van a pujar cuando el frente opositor deba traccionar a un aspirante al Sillón de Rivadavia. Por supuesto, habrá que esperar al resultado provincial porque Orrego también está inclinado por Larreta. De ganar, tiene la lapicera para decidir casi unilateralmente.

Lo que entusiasma al cacerismo es Mendoza. El senador nacional y precandidato a gobernador de la provincia vecina, Alfredo Cornejo, confirmó que Hebe Casado, una mujer muy cercana a Patricia Bullrich, será quien lo acompañará en la lista. El apoyo de la presidenta del Pro no se hizo esperar y aseguró que ”son la fórmula perfecta”. “Siento un orgullo enorme porque la fórmula Cornejo - Casado representa los valores de nuestra coalición: gestión y coraje para continuar con la pujanza y el progreso en la provincia de Mendoza, ejemplo productivo para todo el país”, expresó la candidata a presidenta. Según las fuentes cercanas a Cáceres, "Larreta apuesta a San Juan y San Luis pero puede que no gane la oposición, en cambio en Mendoza sí. Significa que el aparato mendocino va a traccionar para Bullrich".