La contradicción del uñaquismo con la Ficha Limpia: apoyaron en San Juan, pero se ausentaron en Nación

El proyecto de Ficha Limpia expuso una nueva contradicción en el sector del peronismo sanjuanino que responde al senador Sergio Uñac. Los tres diputados nacionales del uñaquismo -Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica- no dieron quórum para el inicio de la sesión. Sin embargo, en el 2022, los legisladores provinciales del entonces gobernador acompañaron -en pleno- la iniciativa. Incluso el kirchnerista Horacio Quiroga, del Frente Grande, dio el OK.

Dos años después, el uñaquismo ni siquiera se sentó en las butacas del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. El jueves, a las 10.31, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión. Por segunda vez fracasó por falta de quórum la sesión para tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, que busca impedir que las personas con condenas confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal se presenten a competir en elecciones primarias o generales.

La propuesta, que tenía dictamen de mayoría, presentada por la diputada del Pro, Silvia Lospennato, modificaba un artículo de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para que no puedan ser candidatos los condenados por una serie de delitos aunque no tengan una sentencia firme, sino "cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior", que en el caso de la Justicia federal, es Casación Penal.

Allende, Aubone y Chica, que representan a San Juan y pertencen al bloque Unión por la Patria, pegaron el faltazo. El kirchnerismo se rehusó desde el principio a acompañar esta iniciativa, que considera direccionada a impedir la candidatura de Cristina Kirchner y hasta hablan de "proscripción". Sin embargo, en San Juan las cosas fueron diferentes durante la gestión de Uñac. El bloquista Chanampa habló con el entonces gobernador y consiguió el OK de la Casa de Gobierno. El uñaquismo, con el presidente de la Legislatura, Roberto Gattoni, articuló el debate en comisiones y en el recinto para que la iniciativa tenga luz verde. Así fue, oficialismo y oposición votaron a favor. Sólo Leonardo Gioja, Juan Carlos Gioja y Graciela Seva votaron en contra.

Seva dio un duro discurso. En ese tiempo la centralidad política residía en el enfrentamiento entre Uñac y Gioja. "Nosotros no estamos de acuerdo con la modificación, estamos de acuerdo con hacer una Ley que valga y que luchemos contra la corrupción, pero no estamos de acuerdo hoy que sigamos haciendo parches y tocando la Ley 815- N que es el Estatuto de los Partidos Políticos porque consideramos que es un complemento del Sistema Electoral, porque no puede ser modificada, porque hoy está en vigencia la Ley 613-N que es clara y contundente que prohíbase modificar el sistema electoral vigente dentro del plazo de dieciocho meses previo al acto de comicios que deba regir, ya no hay plazo para modificar las reglas del juego", dijo la giojista.

Por el uñaquismo, tomó el guante Celina Ramella, que era miembro informante. "Se nos acusa porque no debatimos algo mejor, yo lamentablemente tengo que decir que a mi comisión no ha ingresado algo mejor para debatir, entonces tengo la imposibilidad de inventármelo para poder debatirlo. El trabajo que hacemos no sé si es perfecto pero lo hacemos con pasión y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos", dijo, y agregó: "Por otra parte, se refirieron a la prohibición que establece la Ley 613-N, esta normativa impide la modificación de los Sistemas Electorales, nosotros acá estamos hablando de cualidades que debe reunir una persona para ser candidato, precandidato o tener un cargo partidario. No estamos cambiando ninguna regla del juego".

Es decir, en el 2022, el sector que responde a Uñac estaba de acuerdo con la Ficha Limpia y la implementó para la provincia. De hecho, Ramella agradeció al gobernador "quien nos encomendó esta loable tarea de introducirnos en la reforma y en las modificaciones de esta agenda que necesitaba la sociedad y creo que desde acá tenemos que dar ese mensaje para jerarquizar la actividad política y mejorar esta empatía de la ciudadanía y los representantes". Pero, en el 2024, el uñaquismo parece que cambió de opinión sobre el tema y lo expresó con las ausencias de Allende, Aubone y Chica.

Es la segunda contradicción del espacio del senador. La primera relució durante el debate del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que tuvo un alto impacto positivo en el sector minero sanjuanino. En ese momento, hubo un quiebre en las filas del uñaquismo. Los tres diputados votaron a favor de la legislación que favorece a la provincia. Pero el propio Uñac y la senadora camporista Celeste Giménez votaron en contra.