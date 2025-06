La construcción de El Tambolar sigue parada pero le harán obras para que esté preparado para una crecida

El presupuesto oficial estimado para la realización de la obra es de alrededor de $ 1.758 millones de pesos. Por otro lado, el plazo de ejecución de los trabajos es de 120 días corridos, a partir de la firma del acta de inicio de obra. La apertura de sobres se prevé para el próximo 30 de junio en el Edificio Corporativo de EPSE, ubicado en Maurín y Calle 6, Pocito.

image.png

El presidente de EPSE, Lucas Estrada, explicó a TIEMPO DE SAN JUAN que "las obras de desvío del río tienen dos funciones. La más importante es cuidar lo que hay. Cuidar sobre todo los túneles, que el agua fluya por el paleocauce, que es el cauce originario del río. Y en realidad no es el originario, sino el que tenía hace millones de años. De esa manera, el río no va a ingresar a los túneles de desvío del río que se usaron originalmente. Y vamos a cuidar esos túneles para que, cuando se reactive eventualmente la obra, esos túneles estén en condiciones y no los haya deteriorado el arrastre que trae el río".

Agregó que "en algún momento esos túneles van a funcionar, uno de ellos como descargador de fondo, y si bien están preparados, obviamente para que pase el agua, no están preparados para que pase todo el tiempo el agua, y sobre todo que tenga arrastre de materiales de rocas, de de piedras, de materiales que vayan dañando el hormigón del túnel, y que después no lo podamos usar".

En resumen, la intención es proteger "campamento, ataguía, túneles, puentes que hay también ahí en la zona, para cruzarle una de una margen a la otra del río. Y, sobre todo, dejar en buenas condiciones lo que hay hecho para el futuro, para cuando tomemos la decisión de de cómo podría llegar a continuar esa obra", precisó Estrada.

También detalló el funcionario que en la licitación se podrán presentar empresas provinciales o nacionales y que las obras que se extenderán por cuatro meses podrían requerir hasta medio centenar de obreros.

Un dique estratégico, inconcluso

La Obra se emplaza en el sector de proyecto de presa del Aprovechamiento Hidroeléctrico Multipropósito El Tambolar, que se ubica sobre el curso del Rio San Juan, en su tramo medio - superior (km 75), a unos 140 Km de la Capital. Esto es, aguas abajo de la Villa de Calingasta, en la zona precordillerana, al este de la localidad de Pachaco y a unos 23 kilómetros aguas arriba del dique Los Caracoles.

El Proyecto Hidroeléctrico El Tambolar ha sido objeto de particular análisis en distintas oportunidades. En 1974/1975, la empresa Agua y Energía Eléctrica realizó la primera exploración geológica-geotécnica. En 1986 a 1987, la firma Electroconsult efectuó un “Informe de Factibilidad”. Finalmente, en 2014 el Gobierno Provincial encomendó a EPSE continuar con las gestiones necesarias para la construcción del "Aprovechamiento Hidroenérgetico Multipropósito El Tambolar". Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, que decidió desfinanciar la obra pública en todo el país, la construcción de esta presa quedó paralizada. Quedó en un 40 % de avance.

La presa en construcción es de tipo CFRD de materiales sueltos con cara de hormigón y dos turbinas del tipo Francis de eje vertical con una potencia instalada de 70MW. Es clave para San Juan ya que se prevé que cumpla con las siguientes funciones:

• Producir energía eléctrica limpia y renovable que ingresará al Sistema Interconectado Provincial, permitiendo una mejor autonomía energética.

• Aumentar el grado de regulación del Río San Juan.

• Disminuir los crecientes riesgos de sequías e inundaciones asociados a la mayor incertidumbre que surge del cambio climático global.

• Ampliar la superficie cultivada, además de mejorar la productividad de los terrenos actualmente en producción y su rendimiento, a través de su agua almacenada.

• Crear nuevas fuentes de trabajo tanto durante su construcción como así también en su fase de operación a través de la incorporación de actividades recreativas y turismo.

La construcción de esta presa representa un eslabón más del Sistema de Aprovechamiento Múltiple del Río San Juan que incluye al complejo Hidroeléctrico Los Caracoles de 125 MW, Punta Negra 65 MW, Quebrada de Ullum 45 MW, Ullum La Olla 44 MW, todos actualmente en operación.

image.png

Las obras por proteger

La meta de estas obras es proteger la infraestructura logradas y también a Los Caracoles que se encuentra aguas abajo. Los eventos que se protegen son las siguientes:

AFECTACIONES AL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CARACOLES

Las afectaciones se producirían por varios motivos:

• Sedimentos a su vaso: Estos son los sedimentos adicionales que irán con motivo de una rotura de la ataguía (pequeña presa). Este efecto no es importante ya que la disminución de la vida útil como consecuencia de este fenómeno es despreciable en comparación a la capacidad del vaso de Los Caracoles.

• Ambientales: Una crecida puntual también llevará al vaso de Los Caracoles toda la basura que aún se encuentra entre los depósitos temporales entre ambas presas.

• Seguridad: El complejo hidroeléctrico Los Caracoles ha sido dimensionado para soportar la máxima crecida probable del Río San Juan. Sin embargo, no se ha considerado la eventualidad de que, además de estos máximos caudales, se produzca la ruptura de una pequeña presa aguas arriba, provocado por un desbordamiento de la ataguía. En caso de que no se realicen las obras correspondientes, es altamente recomendable operar la presa Los Caracoles sin alcanzar su capacidad máxima, dejando un margen adicional para amortiguar un evento de estas características y así mantener la seguridad prevista.

ATAGUÍA DE AGUAS ARRIBA REALIZADA

Un sobrepaso de la ataguía implicaría la destrucción de la misma, pudiendo llegar a perder una inversión millonaria en dólares, erogados hasta la fecha sólo en los trabajos de relleno de la misma y tareas de preparación.

EXCAVACIONES DE PRESA

Una avenida descontrolada, provocada por la rotura de la ataguía, no solo arrastraría el material de la propia ataguía, sino también una cantidad significativa de otros sedimentos. Estos materiales se depositarían principalmente en las excavaciones realizadas, comprometiendo el trabajo ya ejecutado.

ATAGUÍA AGUAS ABAJO

Esta ataguía de pie de presa también se vería afectada, en el caso de continuar la obra, es necesaria para proteger la excavación y trabajos de rellenos de presa de las fuertes avenidas del Arroyo Seco El Tambolar.

TÚNEL DE DESVÍO

El túnel de desvío (túnel 1) presenta la bóveda sin revestir. El proyecto del mismo implicaba que su funcionamiento estuviera limitado a 5 años. Este uso puede haber afectado el espesor del revestimiento de soleras y hastiales por el arrastre de piedras que traen, en especial, las crecidas. Por ello, el uso continuado y prolongado, especialmente si una tormenta lo hace operar a plena capacidad (sección llena), podría provocar un colapso. Este túnel, con la restitución del río propuesta, no será utilizado y se mantendrá resguardado para que pueda ser empleado cuando se reanuden las obras.

TÚNEL DE DESCARGADOR DE FONDO

La zona de la cámara de compuertas se encuentra sin revestir. La circulación de caudal en esta zona no es conveniente debido a que podría provocar roturas en el sector, difíciles de cuantificar o estimar. Cualquier reparación necesaria sobre los túneles, implicaría grandes pérdidas de lo invertido hasta la fecha.

PROYECTO Y OBRA DE RESTITUCIÓN DEL RÍO

La obra consiste en el encauzamiento del Río San Juan, sin generar embalse ni utilizar los túneles de desvío y descargador de fondo, a través de la zona de las obras, sin afectarlas. El mismo contempla poder evacuar una crecida para un periodo de recurrencia de 100 años. Según se observa de los estudios hidrológicos previos, el caudal para dicho período de retorno es de 980 m3/s.

Las obras que se harán

El diseño del encauzamiento, tomó en cuenta las siguientes premisas:

• Se realizará un terraplén en el curso del río que impida el paso del agua hacia los túneles, encauzándolo hacia la embocadura de la nueva obra propuesta.

• El caudal total (980 m3/s) será descargado en su totalidad por el encauzamiento.

• Se ejecutarán 2 terraplenes de defensa para prevenir que las excavaciones en zona de presa realizadas hasta el momento se llenen de sedimentos.

• Los terraplenes de cierre o defensa se protegerán contra la erosión.

• Se verificó hidráulicamente que la crecida de proyecto no sobrepase la altura de coronamiento de los terraplenes a construir.

• El proyecto contempla algunas obras complementarias de caminos, que son para seguir utilizando el túnel del descargador de fondo como camino de acceso para mantener la vinculación entre los diferentes sectores de la obra, debido a que la materialización del encauzamiento propuesto afectará uno de los caminos que se utilizan como camino actual y realizar la vinculación de la salida de los túneles de desvío con el túnel de acceso a la cámara del descargador de fondo.

La siguiente figura muestra sobre una imagen obtenida mediante fotogrametría, el proyecto a realizar:

image.png

Uno por uno, los trabajos

• Encauzamiento del río San Juan: Este encauzamiento tiene el objetivo de captar las aguas que escurren por el Río San Juan, para evitar que inunden la zona de obra. El módulo en condiciones normales del río corresponde a 64 m3/s. Sin embargo, la obra se diseña para la situación más desfavorable prevista, correspondiente a un caudal pico de 980 m3 /s. La traza se planteó aprovechando una zona de camino de obra de manera de rodear la excavación de la presa, por un sector de paleocauce que tiene como límites naturales el macizo rocoso. El canal cuenta con una longitud aproximada de 1400 m y consta de dos intervenciones principales en excavación: canal norte y canal sur.

• Terraplenes norte y sur: dichos terraplenes se diseñaron con el objeto de contener al encauzamiento en su talud derecho, al ingreso y salida del paleocauce, para así evitar que los sedimentos colmaten la zona de la excavación de presa. Se adoptaron taludes con pendientes transversales y ancho de coronamiento de 4 m. Los niveles de los coronamientos son los siguientes:

- Nivel de coronamiento de terraplén norte: 1142,70 msnm

- Nivel de coronamiento de terraplén sur: 1138,70 msnm

• Terraplén de avance: corresponde a la materialización de un terraplén de avance para tapar los túneles de desvío una vez que la obra del encauzamiento ya está finalizada y restituir el río a su cauce natural.

• Obras complementarias: consisten en restituir el camino que conecta la embocadura del túnel 2 con un camino de obra existente en margen derecha hacia aguas arriba, el cual se verá afectado por el terraplén de avance. Y materializar un camino de vinculación de las desembocaduras de los túneles de desvío con el túnel de acceso a la cámara de compuertas del descargador de fondo.