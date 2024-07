La apuesta vip a los Eco Domos de Ischigualasto sigue en veremos

Los Eco Domos se planificaron como una innovadora forma de alojamiento en el Parque Provincial de Ischigualasto, que apunta a visitantes de alto poder adquisitivo y amantes del llamado "glamping". Pero estando casi listos quedaron en stand by por una absurda situación de permisos por los cuidados del predio ubicado en Valle Fértil, que es Patrimonio de la Humanidad, que no se pidieron a tiempo y la situación sigue trabada porque la inspección que prometió hace meses mandar la UNESCO no llegó todavía.