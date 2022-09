La abogada sanjuanina que trabaja con Cristina en el Senado opinó sobre la causa Vialidad

La abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, dijo hoy que no tiene dudas de que "la condena ya está escrita" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad, y aseguró que, entre otras irregularidades, en ese proceso "apretaron a un testigo para que firmara un documento en el cual decía que determinadas obras habían tenido sobreprecios".

"No me cabe duda que la condena ya está escrita, no la han sacado aún porque sería romper los tiempos del proceso", sostuvo Peñafort en diálogo con El Destape Radio.