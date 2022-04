Juntos por el Cambio estableció "reglas de convivencia" y le cerró la puerta a Milei

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, precisó que “el artículo 6 (de ese nuevo reglamento) establece que tiene que haber unanimidad para incorporar otra fuerza política”.

Según el titular de la UCR, “Macri estuvo de acuerdo con lo que van a ver en el documento de Juntos por el Cambio”.

En lo que algunos consideran como un error de estrategia política descomunal, los cambiemitas incluyeron a Javier Milei en el comunicado, lo que para muchos analistas es agrandar aún más la figura del creciente dirigente de la derecha argentina.

“Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”, señalaron.

Sin Macri, que se retiró rapidamente del lugar sin realizar declaraciones, quien quedó para enfrentar a la prensa por el PRO fue la titular del espacio, Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad, que había avanzado en encuentros con el libertario, volvió sobre sus pasos al aclarar que "queremos dejar de hablar de Javier Mieli". Bullrich, sin embargo, no dejó de reconocer sus ganas de sumarlo al espacio: "Él planteó que no quiere estar, pero cuando dos no quieren, las cosas no salen".

En otro orden de cosas, la presidenta del PRO se negó a responder sobre el escándalo del exvicanciller de Macri, Carlos Foradori, acusado de negociar borracho sobre las Islas Malvinas con Reino Unido.