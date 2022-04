Malvinas: diplomático macrista habría cerrado un acuerdo clave totalmente borracho

Este parece ser el caso del ex vicecanciller argentino del gobierno de Mauricio Macri, Carlos Foradori, quien, según su par inglés del momento, sir Alan Duncan, en 2016 firmó “tan borracho" un acuerdo sobre las Islas Malvinas que al día siguiente "no podía recordar todos los detalles" del documento.

En su bestseller In the Thick of It, un relato autobiográfico de su paso por el cuerpo diplomático inglés, Duncan sugirió que iban dejando que Foradori fuera ingiriendo vino a medida que avanzaban las negociaciones, que se desarrollaron en la “fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot", que está debajo de la embajada inglesa, que funciona en el Palacio Madero Unzué, en Puerto Madero.

Irónico, el ex vicecanciller inglés escribió que “a medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general". El pacto fue bautizado como "el acuerdo Duncan-Foradori".

Por el acuerdo Argentina se comprometió a resignar cualquier tipo de reclamo de soberanía sobre Malvinas, y "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable" de las islas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, un entendimiento que nunca se llevó a la práctica.

Tras conocerse esta información, este martes la cancillería Argentina, bajo la conducción de Santiago Cafiero, anunció el comienzo de una investigación para determinar la veracidad de los escritos de Duncan, y en tal caso, iniciar una causa contra Foradori "con el objeto de determinar posibles incumplimientos" de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de Argentina.

Fuentes de cancillería aseguraron que la acusación podría extenderse a la entonces canciller argentina Susana Malcorra, y hasta al ex presidente Mauricio Macri, ya que “un vicecanciller no podía firmar un acuerdo de semejante importancia sin el conocimiento y la venia de sus superiores”.