Juicio por jurados: se aprobó en San Juan pero nunca se implementó, ¿hay fecha?

Uno de los proyectos de ley que envió Javier Milei al Congreso es para poner en práctica el juicio por jurados que ya existe en algunas provincias, como en San Juan que fue aprobado como sistema hace 5 años pero nunca se puso en marcha. Y todavía no hay fecha para que se eche a andar, según confirmaron a Tiempo de San Juan fuentes de la Corte de Justicia local.

image.png

Al principio se informó desde el Poder Judicial que ese importante instrumento quedaría por el momento en stand by hasta que estuviesen las condiciones dadas. ¿Qué pasa que no arranca? "El juicio por jurados todavía no se está hablando, porque estamos terminando de implementar recién el de llevar todos los delitos, es decir, de anular los juzgados que quedaron de instrucción en correccional del sistema viejo, y pasar todos los delitos al acusatorio. Es el trabajo que se está haciendo que se lanza en febrero", afirmó el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Juan José Victoria.

¿En qué fecha podría implementarse los juicios por jurados en los tribunales sanjuaninos? Victoria informó que no hay precisiones al respecto y adelantó que "una vez puesto en marcha eso (que todos los delitos se sometan al sistema adversarial-acusatorio), podríamos estar hablando del tema del juicio por jurado, que está previsto en el Código y hay que ponerlo solo en funcionamiento. Así que todavía no llegamos a eso porque estamos con la incorporación de la totalidad de los delitos al sistema acusatorio".

En el país, Córdoba fue la primera en implementar estos juicios el año 2004, seguida por Neuquén en el 2011, Buenos Aires y Chaco en el 2015 o Río Negro en 2018. También se aplica en la Capital Federal. Y ahora la gestión de Milei reflotó el debate, para implementarlos en delitos de la Justicia Federal. “Esta ley tiene por objeto establecer el juicio por jurados en el ámbito de la administración de Justicia Federal, en cumplimiento de los artículos 24, 75 incisos 12, 118 y 126 de la Constitución Nacional. La actuación de los juicios criminales ordinarios que fija esta ley se hará en la misma jurisdicción donde se hubiere cometido el delito”, dice el texto de la iniciativa que envió el gobierno libertario.

Según el proyecto de Casa Rosada, “serán obligatoriamente juzgados por jurados todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los cinco años de prisión o reclusión, y los que con ellos concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 de ése código, siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos”. Es decir; entran los delitos de corrupción, como la defraudación en perjuicio de la administración pública, que tiene una pena en abstracto de 6 años.

La propuesta de Milei apunta a un tribunal de 12 miembros titulares y como mínimo por dos suplentes, dirigidos por un juez que podrá ordenar que haya más suplentes de acuerdo a la complejidad del caso o la posible extensión temporal del juicio lo aconsejen. Según se subraya, el jurado será dividido equitativamente entre hombres y mujeres y advierte: “El sexo será determinado por el que figure en su Documento Nacional de Identidad”. El debate será “videograbados íntegramente bajo pena de nulidad, salvo la deliberación”. El texto también plantea que “el debate será dirigido por el juez que resulte designado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina del Código Procesal Penal Federal”. Y se propuso el uso de la toga y el martillo para los magistrados.

image.png El juicio por jurados que se le hizo al viudo Marcelo Macarrón por el caso Dalmasso (Foto Telam).

Cómo es el juicio por jurados que se aprobó para San Juan

Repasando lo aprobado en 2018 sobre el sistema por jurados en San Juan, estos son los principales ítems de cómo se plantea su funcionamiento: