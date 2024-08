José Peluc, en Diputados: "Nunca pensé que...

“Nunca pensé que iba a hacer una cuestión de privilegio”, comenzó, mientras la aludida le gritaba desde su banca. “Su conducta deja bastante que desear, que nos deja mal a todo el cuerpo”, le respondió.

“Es increíble que en una Cámara de Diputados de la Nación que, supuestamente, manejamos los destinos de este país, nos comportemos con esta forma”, reclamó.

“Voy a usar las palabras de una periodista Claudia Peiro: No habrá cura para el alma de la argentina mientras se siga alentando una lectura interesada y deshonesta de la historia”, citó.

“Hoy he escuchado a muchos diputados hablar de un sector, que también puedo repudiarlo, pero no se olviden que desde esa bancada que está ahí en los años 70 salió un decreto que decía como actuar con los grupos guerrilleros. No se olviden de la historia, háganse cargo, no hagan responsable a un gobierno que recién asume de lo que ustedes hicieron durante décadas”, analizó el sanjuanino.

“Parece que estamos en dos argentinas distintas, una la que ven ustedes, una la que vemos nosotros, y la argentina es una sola”, remarcó.

“La Argentina no va a cambiar con estas discusiones, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo y sacar una solución para la gente. La discusión y los gritos no nos llevan a ningún lado, hagan autocrítica porque todos han estado en el gobierno”, concluyó.