Peluc en Paren: lo que deben mejorar, la fecha límite de la paciencia y su relación con Orrego para las elecciones

También opinó sobre las leyes que ha modificado el Senado. Esta semana el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar en un acuerdo con los bloques dialoguistas para conformar una mayoría que le permita restituir las reformas al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales que el Senado rechazó en el proyecto de ley de Paquete Fiscal, que tiene un fuerte impacto en las arcas del Estado nacional y las provincias. Al respecto de esto, Peluc señaló que: "Es una lucha y es entendible. El Sur, por una cuestión geográfica, tiene salarios mucho más altos y encuadran en ganancias. Hasta el más mínimo está encuadrado en Ganancias. No podemos legislar para dos Argentina. Va a ser un tema de debate. Y hay muchos temas que los tenemos que ver. No tenemos definido desde el Ejecutivo bien qué es lo que más interesa recuperar y qué no. Pero primero estamos en la etapa del diálogo para ver si mantenemos los votos".

Lo que deben mejorar

Cumplidos los seis meses de gestión del Gobierno de Javier Milei, José Peluc se refirió a que el Ministerio de Capital Humano es uno de los sectores en los que hay que mejorar, aunque descartó que su opinión tenga que ver con el escándalo del reparto de alimentos. "Debemos mejorar y no le echo la culpa a la persona. Creo que el Ministerio es muy grande, pero debe mejorar. Tenemos que mejorar, pero no porque se haya hecho mal las cosas. Tenemos que mejorar en acelerar algunas cosas porque la gente la está pasando muy mal", expresó. En este contexto, brindó su apoyo a la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, y remarcó que no cree que "tenga que salir".

Como punto a favor del Gobierno nacional, el diputado sanjuanino señaló que: "Javier nos cumple lo que comprometió en campaña. Viene en esa dirección. Y creo que si él tiene claro y mantiene claro el tema de la economía hacia donde nos quiere llevar, este país va a ser otro".

La fecha límite de la paciencia

Mientras que los analistas admiten que será muy complicado que en junio se pueda mostrar un nuevo descenso de la inflación, como consecuencia de las alzas de tarifas y la suba de alimentos y bebidas, José Peluc remarcó que agosto "es el mes". "Nosotros creemos que agosto es el mes, agosto o fines de julio, lo venimos diciendo. A lo mejor se estira un poquito más porque la Ley Bases no sale, pero creo que empezamos a revertir y empezamos ya más fuerte ese vértice que ha empezado, pero muy lento. Primero lo que tengo que decir es que es grandioso lo que ha hecho el pueblo, aguantar de la forma que viene aguantando. Pero es cierto que hay que acelerar esos tiempos".

También remarcó la importancia "activar algunas cosas para que los privados empiecen a tomar empleados y se mejore".

Su relación con Orrego para las elecciones

El referente sanjuanino de la Libertad Avanza remarcó que hace mucho que no habla con el Gobierno provincial y que en los últimos meses, apenas hubo contacto en dos oportunidades y por temas puntuales. En este contexto, expresó su descontento por la postura de los legisladores de Juntos por el Cambio en cuestiones nacionales: " No estoy muy de acuerdo con que no acompañen las votaciones como creo que las deberían acompañar. En la segunda etapa sí, pero después con lo previsional votaron con la Izquierda. Y eso no lo veo bien".

Sobre lo que viene, la renovación de diputados en la Cámara Baja, Peluc anticipó que los nombres van a depender del acuerdo que haga Milei con el PRO. "Si baja línea, tenemos que hacer caso", sostuvo. Pero señaló que el acuerdo que tiene que a nivel local la Libertad Avanza es con el sector de María Eugenia Raverta y que "no le gustaría ir con el Gobierno provincial".

"Si hay un cambio, Javier o Karina nos dirá y nosotros nos vamos a adaptar. Yo soy de los que creo que tenemos que sumar todo lo que podamos. Pero si a mí me preguntan, yo con el Gobierno provincial no voy ni a la esquina.