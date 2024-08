José Peluc desmintió que Milei quiera echarlo del bloque en Diputados: "Fue una..."

Tiempo de San Juan dialogó con Peluc, que respondió de manera terminante: “Nada más lejos de la realidad porque yo no he estado en la reunión. No hay forma de que yo pueda acceder a un chat en el que no estoy”.

Peluc admitió estar al tanto de la información, y de haber preguntado por el tema hoy en Casa Rosada, donde se reunió con Javier Milei, Karina Milei, Martín Menem, y otros legisladores: “Recién vengo de Casa Rosada, pregunte por el tema y me dijeron que fue una opereta”.

Peluc le terminó restando importancia al tema, y reveló que en la reunión de hoy se conversó de “la realidad política, de lo que se viene, y de la economía”.

Sobre el anunciado veto a la ley de movilidad jubilatoria, señaló que “es casi un hecho”. Acerca de los rumores que dan cuenta de que podría haber conversaciones con bancadas dialoguistas para que el veto presidencial sea parcial, y no a toda a la norma, aseguró que “no hay negociaciones sobre el tema”.