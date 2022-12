José Luis Gioja, sobre el 2023: "Nunca le saqué el traste a la jeringa"

Este jueves, el diputado nacional José Luis Gioja participó del programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y dejó un batería de definiciones de alto voltaje. El eje de la entrevista se sostuvo en la distante relación con el gobernador Sergio Uñac -quien confirmó hoy en rueda de prensa que irá por la re-reelección- y en la campaña 2023. Hubo un claro indicio sobre su postulación para reconquistar Casa de Gobierno: "Nunca le saqué el traste a la jeringa" , dijo con picardía. También disparó dardos contra su sucesor: "Lamentablemente o para bien" fue mi vicegobernador.

La entrevista entre los conductores, Natalia Caballero y Fernando Ortiz, y el Flaco Gioja -como se lo conoce comúnmente- ocupó el espacio de privilegio del programa, el último de la edición 2022. Tuvo una intensidad interesante. En un momento, el ex gobernador definió la situación como un "hábil interrogatorio". Más de treinta minutos de un ida y vuelta que arrancó con la típica frase: "No hay que almorzarse la cena". Mientras las declaraciones del ex mandatario local se hacían públicas vía web, Uñac aprovechaba el lanzamiento de la Vuelta a San Juan 2023 para anunciar que se postulará una vez más para el cargo de gobernador.

En el programa, ante la consulta sobre si las elecciones venideras serán las difícil para el peronismo desde el 2000, Gioja apuntó directamente sobre la actual conducción partidaria. "Es la situación más difícil la que está atravesando el país y la provincia en mucho tiempo. Eso complica la elección. Esto, agregado a la situación del peronismo, donde ha habido una conducción que no ha sabido convocar al conjunto, que ha permitido divisiones, fugas y demás. Están gobernando la provincia y no han tenido la grandeza de convocar. El que conduce tiene que saber que siempre hay alguno al que hay que llamar. Porque el que conduce tiene que estar por arriba, en el sentido de que hay que poner la oreja a todos y no sentirse un rey", dijo el legislador nacional.

Off the record : Programa 13

Cabe recordar que fue la cúpula actual del Partido Justicialista sanjuanino fue respaldada por un 70% de los votos en la interna de marzo del 2020. Gioja admitió, dijo que sí, pero que "eso no da lugar a hacer lo que uno quiera". Recordó que el 26 de diciembre pasado "se estaba tratando el Presupuesto provincial y sin consultarle a nadie se decide sacar las Paso. Un chico de primer grado no lo hubiera hecho. Hubiera consultado por lo menos. No decir, 'acá mando yo porque soy el más buen mozo'. Me parece que así no es. En política no es así ni mucho menos en el peronismo. La humildad es una virtud que hay que saber aplicarla".

Acto seguido, ante la consulta periodística, Gioja afirmó que presentarán listas propias bajo la línea interna peronista de Lealtad Justicialista: "Estamos trabajando para eso". Y agregó su parecer sobre una la nueva candidatura de Sergio Uñac al Sillón de Sarmiento, ya ratificada en rueda de prensa: "Nosotros honestamente, y técnicamente, decimos que el actual gobernador no puede ser candidato por una cuestión de la Constitución Provincial".

Según entiende el diputado -que modificó la ley madre en 2011 para presentarse a un tercer mandato- se reformó un solo artículo siguiendo todo el procedimiento constitucional. Una ley en la Cámara de Diputados, que presidía el actual gobernador. Esa ley había que aprobarla por dos tercios del total de los diputados y someterla a plebiscito en la primera elección general. Sacamos más del 66% de los votos". Entonces, de acuerdo al razonamiento del hombre, "el artículo que se modifica decía que el gobernador y vicegobernador duran cuatro años en su mandato y tienen una reelección. Nosotros pusimos dos reelecciones. Esa fue la modificación que hicimos. Él fue mi vicegobernador lamentablemente o para bien. Fue electo gobernador y fue reelecto gobernador. Están las dos veces".

También se animó a adelantar que está en análisis la judicialización del una posible re-reelección de Uñac. "Creo que alguien va a querer que se cumplan las leyes. No es cualquier ley, es la Constitución Provincial, la que te da la legitimidad y la legalidad para poder conducir la provincia. No es un capricho". Pese a eso, los periodistas le remarcaron que, aún en esas circunstancias, jugarán juntos bajo el mismo lema. La respuesta: "Esta es la ley que se terminó aprobado en la Legislatura. En la elección general se produce la interna también. No es una buena ley, pero en determinados momentos de la historia sirve mucho".

Ante esta ponderación del Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad), los entrevistadores preguntaron si llegó el momento de poner el cuerpo y encarar la campaña. Gioja respondió con una frase ya armada: "Nunca le saqué el traste a la jeringa. Dejalo ahí".