José Luis Espert acusa a Mauricio Macri de plagio

Antes de ir a sesionar, Espert les dijo a algunos periodistas que rondaban el hemiciclo de diputados que “vi los avances. Es como 'La Argentina devorada 2', el best seller que escribí en 2017. Buenísimo que cada vez haya más consenso sobre las cosas que tiene que hacer argentina".

Y agregó: "Me hubiese gustado que me criticaran menos en 2019, pero en buena hora que me copien".

Su libro se llamaba "La Argentina Devorada". El "2" es colocado por el legislador para ironizar sobre la obra de Macri.

https://twitter.com/jlespert/status/1579462928012828674 "La Argentina Devorada 2da Parte" https://t.co/jbnMX9CEwv — José Luis Espert (@jlespert) October 10, 2022

Ya había avanzado en esa teoría días atrás, en su red social, donde con picardía posteó la tapa del libro de Macri, acompañada de un texto que decía: "La Argentina Devorada 2da Parte", junto a un emoji que lloraba hasta las lágrimas.

Espert se mete de tanto en tanto en la interna cambiemita arrojando flores, pequeñas, pero flores al fin, al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, al que suele reivindicar; mientras destroza la gestión de Mauricio Macri.