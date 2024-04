Javier Milei va al Foro Llao Llao, en busca de una "revancha" con empresarios

Hacia allá viajara Javier Milei, esta vez como presidente de la Nación, buscando “su revancha”, según deslizaron fuentes de Casa Rosada. Es que, en la reunión del año pasado, previo a las elecciones, solo 3 del centenar de empresarios lo votaron en una especie de juego preelectoral, contra más de 90 que se habían inclinado por Patricia Bullrich.

“No fue porque no hubiera convencido su discurso, sino porque nos generaba muchas dudas la implementación de las políticas que proponía”, se atajó en las últimas horas uno de los asistentes a aquel evento.

A la pasada de factura que la mayoría espera, se suma el mal momento que transita el gobierno con un sector importante del comercio nacional, las empresas de medicina prepaga, a quienes denunció por cartelización, bastardeando lo que la administración Milei considera es el espíritu liberador de la economía del DNU 70/2023.

Las expectativas van de lo político y lo económico, hasta lo estrictamente personal. Nadie puede anticipar a ciencia cierta cómo reaccionará el presidente en un ámbito que no lo satisface. Y no por los empresarios, aunque a muchos de ellos los trate de prebendarios, o “empresarios”, sino porque se sabe que Milei, salvo que se trate de alguna actividad de la academia económica, no se lleva bien con las reuniones multitudinarias.

Uno de los empresarios reconoció esta tensión con el mandatario: “Nuestra relación es ambivalente, compartimos y apoyamos en general las ideas de Milei, pero nos gustaría tener un diálogo más directo”.

Inédito

Además de los empresarios más importante del país, participarán del encuentro otros dos íconos liberales de la región, los presidentes de Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle Pou (quien disertará este miércoles) y Santiago Peña (que hablará el jueves).

image.png El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llegó a Bariloche en un vuelo privado con los empresarios argentinos radicados allá

Es la primera vez que mandatarios extranjeros asisten al foro.