Javier Milei le contestó duro a Blumberg, que lo acusó de "vender candidaturas"

Blumberg no fue el único en denunciar esta acción. También lo hicieron Carlos Eguía, ex candidato a gobernador en Neuquén por LLA, y Silvina Soria, una modelo erótica, estrella de Only Fans y militante social en Avellaneda, que aspiraba a obtener una concejalía libertaria.

Javier Milei y otros dirigentes de peso de La Libertad Avanza salieron al cruce de la denuncia.

El precandidato presidencial tuiteó: "A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia)".

A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia). El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado.

Denuncien todo lo que quieran. — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2023

Denuncien todo lo que quieran. — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2023

"El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran", señaló, devolviéndole el “piropo” a Blumberg.

Y completó el hilo de tuits con esta publicación: "Si quieren saber por qué nos atacan todos los días, de todos los frentes, la respuesta es esta: 1. Vamos a terminar con la pauta a los periodistas; 2. Vamos a terminar con la corrupción de la obra pública; 3. Vamos a terminar con los privilegios de la política".

La economista ortodoxa Diana Mondino, recientemente incorporada a LLA y aspirante a un escaño en la cámara de Diputados de la Nación, ve en las denuncias una conspiración: “Es obvio que nos van a operar. Somos los únicos que proponemos bajar impuestos para cortar con los kioscos de la política”.