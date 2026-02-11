Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría

El canciller Pablo Quirno le entregó al papa León XIV una carta de invitación firmada por el presidente Javier Milei para que visite la Argentina este año , algo que estaría siendo analizado seriamente por la Santa Sede, según supo Infobae de fuentes oficiales.

El dato lo hizo trascender la misma Cancillería a través de un comunicado oficial emitido esta mañana, en el marco de las actividades del ministro de Relaciones Exteriores en El Vaticano. “Esta inicaitiva se inscribe en el excelente momento que atraviersa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales”, detalló el Gobierno.

“En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, agregó. El mensaje y el comunicado de la Cancillería fueron retuiteados por Javier Milei minutos después de su publicación.

A comienzos de la semana se había revelado que el canciller Quirno iba a arribar a Roma el martes por la tardes para desarrollar una agenda bilateral con Italia y mantener encuentros con autoridades de la Santa Sede. El dato de que viajaría junto al subsecretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, marcaba la pauta de que habría un énfasis central en las reuniones con el Vaticano.

En el marco de esta gira, dos importantes integrantes del Gobierno que conocen la relación con el Vaticano marcaron a Infobae que las gestiones para que suceda ese viaje ya habían comenzado el año pasado, una vez que se produjo el recambio de papado. El actual papa, Robert Prevost, realizó casi la mitad de su vida sacerdotal en Perú, habiendo sido nombrado por Francisco como el obispo titular de Chiclayo, obteniendo más tarde la nacionalidad peruana. Esa cercanía con América del Sur y con Francisco habrían facilitado los acercamientos con la administración argentina.

En rigor, diferentes trascendidos marcaron que León XIV tiene intenciones de visitar Perú, pero además cumplir con dos visitar que Francisco no pudo hacer durante su papado: Argentina y Uruguay. Una altísima fuente del Gobierno marcó que “hay un 70% o más de probabilidades de que el Papa venga para fin de año”.

En el Poder Ejecutivo creen que es el momento ideal para que se pueda producir, ya que no será un año de elecciones en ninguno de los tres países latinoamericanos. El período más probable para que se haga es en el último trimestre del año. Las visitas papales requieren de una extensa planificación debido a que estas presencias combinan el carácter espiritual como el de una visita de Estado.

León XIV hizo comunicar a través de voceros oficiales de la Santa Sede que no viajará a Estados Unidos -su país natal- este año. El motivo principal es la realización de las elecciones de medio término; ya que una eventual visita durante ese período podría ser visto como un apoyo al oficialismo de turno.