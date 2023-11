Javier Milei, a fondo: primeras medidas, aliados políticos y ¿se vienen privatizaciones?

Las primeras precisiones las brindo en las radios Continental, Mitre y Rivadavia, donde habló de diversos temas y, fiel a su estilo, no se guardó nada.

En uno de los diálogos adelantó que las primeras medidas de su gobierno estarán relacionadas a la “reforma del Estado y resolver el problema de las Leliq”. “Estamos trabajando en una ingeniería financiera para que sea apetecible por el mercado y poder resolverlo de la manera más rápida posible”, dijo.

Y continuó: “Para evitar la hiper hay que resolver el problema de las Leliq. No es opción mantener este cepo que traba la economía, porque genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene un correlato de exceso de oferta en el resto de la economía”.

Consultado sobre qué hará en torno a los precios y la inflación, indicó que está dispuesto a “aplicar el manual a rajatabla”, dejando en claro que cuenta con “todos los mecanismos para minimizar el daño sobre la población”.

Javier Milei le anticipó a @edufeiok en el aire de Radio Mitre sus primeras medidas de Gobierno: "Se necesita resolver el problema de las leliq".



— Radio Mitre (@radiomitre) November 20, 2023

“No solo rediseñamos los mecanismos tarifarios para que no generen daños sobre la población, sino que, además, si los tiempos en los cuales logramos ser exitosos en poner en orden la macroeconomía demanda más de lo que planeábamos, la válvula de ajuste es el Ministerio de Capital Humano”, señaló.

Otra de las temáticas que abordó en el orden económico fue relacionado al rol del Banco Central y la dolarización, temas que formaron parte de su propuesta de campaña y que despertaron la polémica en diversos sectores. Al respecto dijo: “Cerrar el Banco Central es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal. Dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el BCRA, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente. En el fondo querés dolarizar para sacarte de encima el Banco Central”.

Sin duda, las alianzas con figuras políticas que se encuentren fuera de las líneas de los libertarios serán fundamentales para la gobernabilidad de Milei. En su primer discurso abrió las puertas de su espacio para que, quien así lo desee, trabaje en conjunto en pos del bienestar de los argentinos. Durante las conexiones radiales, volvió a referirse al tema.

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar con los que quieran abrazar las ideas de la libertad. Y creo que dentro del PJ hay partes que están dispuestas a hacerlo. Nosotros vamos a recibir a todos”, remarcó.

Javier Milei en Radio Continental :

"Alberto Fernández me felicito y me invito a que tengamos una reunión"
— Mi Ley (@milei_23) November 20, 2023

¿Privatizará los medios públicos, la salud, la educación y organismos del Estado?

Similar al efecto que provocó la dolarización como propuesta de campaña, otros temas despertaron la polémica, como fueron la incorporación de un sistema de vaucher en la educación superior/universitaria, privatizar servicios relacionados con la salud y recientemente la posibilidad de controlar los medios que hoy soy públicos, como Telam, TV Pública y Radio Nacional.

Sobre estos temas también se refirió en las diversas entrevistas.

En torno a la educación y la salud, señaló: “El ordenamiento argentino es federal. No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud porque están en el plano de las provincias. Eso fue parte de la campaña del miedo. ¿Lo del voucher? Siempre es mejor financiar la demanda, no la oferta. Pero estamos hablando de cosas que no se van a poder implementar en el corto plazo, así que dejemos de meterle ruido en la cabeza a la gente. Todo va a seguir como hasta ahora”.

Pero sí confirmó que va a privatizar los medios públicos. “Nosotros consideramos que la Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo”, introdujo.

“No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”, especificó.

El mismo futuro auguró para la agencia Télam y Radio Nacional.

También se pronunció sobre la privatización de otras empresas que también pertenecen al Estado, como son los casos de YPF y Enarsa.

“A YPF primero la tienen que recomponer. Desde que el señor Kicillof decidió estatizarla, no solo con un perjuicio de 16 mil millones de dólares, sino que además el deterioro que han hecho de la empresa, en término de resultados, para que valga muchísimo menos que cuando se la expropió. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recomponerla”, manifestó el economista.

Y explicó: “En la transición que nosotros estamos pensando en la cuestión energética, tanto Enarsa como YPF, tienen un rol. Mientras, se racionalizan esas estructuras, se las ponen a crear valor, y de esa manera se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para todos los argentinos”.

“Todas las medias están apuntando a recomponer el equilibrio económico-financiero, y sin causar daño sobre los argentinos. Y siempre teniendo un renglón especial para los segmentos más vulnerables”, concluyó el nuevo mandatario nacional.