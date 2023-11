Provincia por provincia, en dónde ganó Javier Milei

Por su parte, Massa se impuso en Santiago del Estero y Formosa. Y si bien ganó en la provincia del Buenos Aires, bastión del peronismo, lo hizo por escaso margen.

Javier Milei fue electo nuevo presidente tras conseguir la mayoría de votos en todas las provincias. Sergio Massa, su competidor y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), reconoció rápidamente la derrota: "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el próximo presidente que los argentinos eligieron para los próximos cuatro años. Lo hice convencido de que lo más importante es el mensaje de que la convivencia, el diálogo, respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer".

"Los argentinos eligieron otro camino", reconoció ministro, y adelantó que "desde mañana, la responsabilidad y tarea de dar certezas y garantías sobre el funcionamiento político, social y económico es del nuevo presidente lecto. Esperamos que así lo haga", agregó.

Elecciones 2023: la participación electoral superó el 76%

Los comicios cerraron cerca de las 18 con normalidad y una participación, según estimaciones de los organismos electorales, del 76% de los electores, porcentaje mayor a la primera vuelta electoral. Se prevé que los primeros resultados se den a conocer cerca de las 21, según informes de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

Unos 35 millones de argentinos estuvieron habilitados para votar en todo el territorio nacional y en el extranjero para designar al presidente que administrará al Estado durante los próximos cuatro años.

La competencia en esta oportunidad fue entre el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.