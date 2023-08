Javier Milei emocionó a Alejandro Fantino con un regalo histórico

"Te quiero agradecer, Javi. En serio me sorprendió, no lo esperaba", comenzó introduciendo Fantino y el candidato de 'La Libertad Avanza' se sensibilizó: "Me emociona. Si yo tenía que ir a un lugar mañana, después de este resultado, iría a dos lugares. Uno, con un amigo que está en el cielo (Mauro Viale) y otro, con vos, que son los que verdaderamente... Son los padres de la criatura por decirlo de alguna manera. Tengo el privilegio de poder interactuar contigo, es por lo que vine acá. Vos me diste lugar, sos el que anticipó el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal. Y yo creo que eso, no solo alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones. El agradecido soy yo".