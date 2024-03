IPEEM: con la abstención del PJ, el orreguismo designó a Velasco y Chanampa

Las designaciones fueron el tema único a tratar en la tercera sesión extraordinaria que fue a pleno una compulsa política por los cargos en el organismo que se encarga de manejar las áreas mineras de San Juan.

image.png Aldo Velazco, el elegido de Marcelo Orrego para el IPEEM.

Esta disputa se remonta a diciembre, cuando el uñaquismo, que cuenta con mayoría propia en el recinto, había logrado poner en el cargo a Alberto Hensel, en una jugada con el PB que designó a Chanampa. Fue luego de un intenso debate sobre a qué fuerza le corresponden los cargos, porque la Constitución habla de que un vocal va para la primera minoría en la Cámara y el otro para la segunda minoría. Esto generó diversas lecturas y el PJ se impuso por mayoría, a pesar de que el orreguismo quería quedarse con el cargo. Por eso, Marcelo Orrego vetó las designaciones y el PB judicializó el tema.

Este mes hubo dos novedades: la Justicia le respondió al PB que primero debe agotar las instancias en la Legislatura local, y Hensel decidió renunciar al cargo. Así, el vicegobernador Fabián Martín definió llamar a extraordinaria para redefinir las designaciones.

Así se llegó a este jueves, cuando el presidente del bloque orreguista -que es Producción y Trabajo-, Juan Córdoba, propuso a Velasco. Esto llamó la atención porque en diciembre el oficialismo había propuesto a Marcelo Yanzón. ¿Quién es Velasco? Es un licenciado en Administración de Empresas. El último cargo ocupado fue de asesor en el Honorable Senado de la Nación. Esto, desde el año 95 a 1997, del senador José Manuel de la Sota, y luego del senador Roberto Basualdo.

Por su parte, el único diputado provincial que tienen los libertarios, Fernando Patinella, reclamó que "no solo que hay dos interpretaciones distintas con respecto a esto que no han sido dilucidadas en forma definitiva. De hecho, este bloque tiene un planteamiento judicial formalizado ante el ámbito de la justicia que aún no ha sido resuelto". Y nominó a Enrique Montaño.

El giojismo, con una extensa argumentación del legislador Mario Herrero, fue el primero en argumentar la abstención de su bloque. Asimismo lo hizo el ullunero Leopoldo Soler, pidiendo la abstención del bloque unipersonal "Mejor Nosotros".

En el caso del uñaquismo, habló el presidente del bloque Juan Carlos Quiroga Moyano y se quejó: "solicitamos abstenernos en la votación de la designación del primer vocal por entender este bloque que no se va a garantizar la legalidad e imparcialidad en las gestiones y decisiones que va a llevar adelante la gestión del Instituto, ya que aparentemente la designación del primer vocal se produciría de esta Cámara, que es el Partido Producción y Trabajo. Quiero recordar que esta fuerza política es a la cual pertenece tanto el señor Gobernador como usted, señor presidente, que constituyen el Frente Unidos por San Juan, espacio político perteneciente a Juntos por el cambio. La Cámara concentraría el 75% de los miembros pertenecientes al directorio del IPEEM en un mismo Frente o Partido Político, lo que va en contra del espíritu de la ley", sostuvo.

image.png

Córdoba respondió picante a los planteos del PJ: "El IPEEM no es un organismo de control. Primer punto, que tiene que ver con lo que los distintos diputados refieren o aluden como que sería necesario que exista dentro del directorio la oposición. En cuanto a lo que el último diputado preopinante expresó está claro quién es la mayoría, la mayoría la conforman quienes tienen mayor cantidad de diputados y eso es indiscutible, es el bloque del Partido Justicialista. Está claro quién es la primera minoría, es decir, es una cuestión que es bastante lógica y matemática. Pero respecto a otros aspectos que se han estado comentando, creo que tenemos que ser contestes que en la medida que la ley disponga algo y que la ley sea lo suficientemente clara, no es necesario que hagamos elucubraciones, que vayamos a querer interpretar un sentido de la ley o un espíritu de la ley".

Agregó el orreguista Córdoba que "el Ejecutivo correctamente no convalidó un proceso nulo, viciado absolutamente. Por otro lado, no es posible que cada uno de nosotros pretenda que la ley se aplica cuando nos conviene y que no se aplica cuando no nos conviene".

La votación

En la votación del primer vocal se abstuvieron los bloques San Juan Vuelve (giojismo), Justicialista (uñaquismo), Mejor Nosotros (del ullunero Soler) y el Bloque Crecer (de la diputada sanmartiniana Marta Gramajo que reporta a Cristian Andino).

Así, Velasco fue nombrado con 18 votos a favor, uno negativo y 16 abstenciones.

image.png

La moción de Patinella con Montaño se rechazó y se aprobó por mayoría la del PB, de Chanampa con 32 votos a favor, es decir, que el PJ apoyó en este caso.

image.png

Ahora solo resta que Orrego firme estas designaciones, lo que es fundamental ya que el funcionamiento del IPEEM había quedado suspendido hasta que se normalizara la conducción. Como presidente sigue el ingeniero Eduardo Machuca que viene de la gestión de Sergio Uñac y como vice el ingeniero Ricardo Gutiérrez, que fue designado por Orrego.