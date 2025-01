Ibarra ya no figura como asesor de Uñac en el Senado tras el quiebre por la banca en la Legislatura

Un baldazo de agua fría o una brasa más en la interna peronista de San Juan. El exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, ya no está más en la nómina de asesores del senador Sergio Uñac. El principal operador político del uñaquismo dejó de aparecer en la lista de personal en la página web del Senado de la Nación. Puede interpretarse como un efecto del quiebre entre los dirigentes, luego de la discusión por la vacante en la Legislatura provincial. Hay silencio de radio de los protagonistas y un clima enrarecido en el Partido Justicialista. ¿Seguirán trabajando juntos en política?

La confección de la lista de diputados en las elecciones de 2023 indicaba que la sucesora del difunto legislador era la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, una ibarrista de primera hora. La dirigente no quiso renunciar al organismo público. Según razonó puertas adentro, la Defensoría le permite una proyección política mayor por el contacto permanente con sectores de la sociedad civil y los intendentes. Rechazó el puesto legislativo, asumió el bloquista Federico Rizo y se ganó las críticas del presidente del PJ San Juan y jefe del bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, que la acusó de defender intereses personales en detrimento del peronismo.

Sin título.jpg Los que quedaron como asesores de Uñac.

Las críticas impactaron en el mentor de Peñaloza. Puertas adentro, Quiroga Moyano apuntó directamente contra Ibarra. El presidente del PJ tuvo el respaldo esperado de la exministra de Hacienda, Marisa López, y el exintendente de Ullum, Leopoldo Soler; ambos diputados. Incluso logró el acompañamiento —sorpresivo— del exjefe comunal de San Martín y excandidato a vicegobernador de Rubén Uñac, Cristian Andino.

Los dos dirigentes —Quiroga Moyano y Andino— habían sido esponsoreados por Ibarra. De hecho, en el proceso de unidad de 2024, el exintendente fue el encargado de poner sobre la mesa el nombre del jefe del bloque Justicialista para la conducción partidaria y después sostuvo que Andino debía ser el candidato a diputado nacional del uñaquismo en este 2025 en una gran primaria contra Gioja y Gramajo. Eso elevó el nivel del conflicto.

Las fuentes dijeron que el propio Uñac se molestó con Ibarra, pese a que Quiroga Moyano montó una extraña coreografía en la Legislatura que dejó al bloque en el ojo de la tormenta por no acompañar un proyecto educativo de Marcelo Orrego con las Naciones Unidas. Hubo una reunión entre el senador y articulador político. Sucedió en la casa del exgobernador el pasado 3 de enero. En ese momento, Ibarra se desentendió de la disputa. En un breve contacto con Tiempo, destacó que Quiroga Moyano "goza de mi absoluta confianza y apoyo" y aseguró que la relación con el senador "está intacta". Son dos declaraciones que quisieron desactivar el conflicto. No obstante, pese al mensaje de respaldo, la situación quedó caldeada. Por un lado, Quiroga Moyano continuó con las acusaciones contra Peñaloza sobre el "regalo de la banca al bloquismo" y que no cuidó los números en la Legislatura.

Queda la realidad: desapareció el nombre del asesor en la web del Senado. Ni Uñac ni Ibarra respondieron los llamados de este medio. Trascendieron versiones opuestas sobre el cese de las actividades del asesor en el Senado. Unos indicaron que renunció, otros que lo echaron. Sea como sea, significa un cambio drástico en la relación entre el senador y el exintendente después de un largo recorrido juntos. Sin ir más lejos, Uñac convocó a Ibarra para enfrentar a Gioja en las elecciones internas de marzo de 2020. Ganaron por el 70% de los votos. Después el rawsino ofició de consultor en cuestiones políticas y de gestión. En 2023, peleó por la intendencia de Rawson. En los estertores del uñaquismo en el Gobierno, asumió como director de OSSE. Ya en el llano, también tuvo un rol sensible: la comunicación con el gobierno de Orrego a través del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

El quiebre entre Uñac e Ibarra abre varios interrogantes. Por ejemplo, quién oficiará de interlocutor con los intendentes y diputados o también de qué lado quedará el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Una posición incómoda para el jefe comunal que, como Peñaloza, tiene a Ibarra como principal referente. También existe la chance de que los dos continúen trabajando juntos en términos estrictamente políticos y no en la formalidad de la función.