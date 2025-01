"Hasta acá llegué", la salud de Pepe Mujica empeora y rechaza recibir tratamiento médico

La salud de José Pepe Mujica empeora y el ex mandatario uruguayo decidió colgar los guantes. El cáncer se extendió al resto de su cuerpo y le pidió a su cuerpo médico no realizar ningún tipo de tratamiento debido a su edad. Así lo dio a conocer un medio del vecino país, confirmando que Mujica comenzó a despedirse de los suyos esperando que la hora le llegue.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, detalló Mujica, según detalla el semanario Búsqueda.

Enterado nuevamente de su condición, les solicitó a los médicos que “no lo hagan sufrir al pedo”, por lo que simplemente dejará que la enfermedad avance hasta donde tenga que hacerlo. “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, le dijo a la revista uruguaya.

El ex presidente, que aún sigue siendo una de las figuras más populares del vecino país y Latinoamérica, aprovechó la entrevista para despedirse del arco político como de los ciudadanos. “Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, dijo y –según la nota– sus ojos se llenaron de lágrimas.

Con el diagnostico en mano y la decisión tomada, Mujica aseguró que la entrevista con el semanario uruguayo será la última. Además, confirmó que no hará más apariciones públicas. “Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, aseguró.

Mujica sabe que se morirá en su chacra. Y quiere que lo entierren allí, al lado de donde está su perra Manuela.