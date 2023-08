Hacienda evalúa un aumento salarial para contratados y subirá el monto de préstamos que da la Caja

No es un dato menor, en tiempos de escalada de la inflación. El Gobierno acaba de cerrar una paritaria con los empleados de planta de la administración pública provincial en el orden del 15% al básico, asegurando un mínimo de bolsillo de $200.000 y una cláusula de actualización automática de salarios para estar siempre 5% por encima de la inflación.

Respecto de los contratados, el gobernador Sergio Uñac habló recientemente sobre el pase a planta permanente. "Para los contratados hay una ley de hace un año y medio que les da estabilidad y están en un proceso de pase a planta, de los que trabajaron hasta el 2018 y, después, aseguraremos lo que sigue en adelante", afirmó oportunamente el también candidato a senador de Unión por la Patria.

En esa oportunidad, Uñac destacó que "San Juan es de las provincias que tiene menor cantidad de trabajadores estatales, comparada con todas. En comparación con Jujuy, nosotros 45.000 y ellos 85 o 90.000 trabajadores, con una economía relativamente parecida. El crecimiento que ha tenido la ocupación o la baja del desempleo ha estado centralizado en que el sector privado, por políticas dirigidas desde el sector público, ha generado mayores puestos de trabajo. Así es que a los contratados, la absoluta tranquilidad".

Remarcó que los contratados entrarán a planta permanente "tal cual establece la ley de hace dos años, o sea, no es que una cosa que porque las elecciones tuvieron un resultado... Hace dos años que salió esta ley, y se está trabajando en la inclusión a la planta de los que cumplan los requisitos, lógicamente. Tampoco puedo asegurar en términos abstractos, porque puede haber algunas situaciones particulares, de gente que por ahí no cumple y obviamente magia no podemos hacer. Pero sí, ceñirnos y atarnos a lo que estableció la ley que fue aprobada hace dos años".

Más plata para créditos a estatales

La ministra López también confirmó este jueves que es inminente la actualización de los montos de los préstamos que otorga la Caja de Acción Social a los estatales sanjuaninos. "Lo tengo en carpeta para resolver los montos, puede oscilar entre un 40 y 80% o 100% y creo que es segundo aumento del año", apuntó en diálogo con Estación Claridad.

Estos son los montos actuales:

La Caja de Acción Social, a través de su Gerencia de Préstamos, ofrece distintas líneas de préstamos a empleados del Sector Público a tasas más bajas que en el mercado financiero. Según la información oficial, la CAS registró durante el primer semestre un aumento en la cantidad de préstamos otorgados en relación con el mismo período del año pasado. Mientras que durante la primera parte del 2022 se entregaron 4.535, este año se dieron 5.108 préstamos.

En el desagregado, 4.430 fueron Personales por un monto de $914.745.541; de Refacción y Remodelación 441 préstamos por $187.900.556; 199 de Rodados por $48.202.869 y finalmente se otorgaron 38 préstamos Asistenciales por $3.740.000. En total, la CAS entregó en la suma de todas las líneas un monto de $1.154.588.966.

En líneas generales, la conducta del público se mantiene en las mismas condiciones en cuanto a los préstamos personales. Sin embargo, hay un aumento gradual en la línea de préstamos de refacción de vivienda que se viene registrando desde su lanzamiento, debido a lo práctico y sencillo del trámite. Además, la línea Rodados ha sido muy bien recibida por las agentes del sector público, como así también por el sector privado.

Con la línea de Refacción y Remodelación de Vivienda, como así también la línea de Rodados se involucra y se ve beneficiado el sector privado, ya que el monto obtenido por el solicitante es transferido a la cuenta del proveedor elegido por éste, según el presupuesto presentado. Para ello, la Caja cuenta con un Registro de Proveedores de estos rubros y cuyo trámite para su inscripción es muy sencillo y ágil.

Los interesados en solicitar préstamos o registrarse como proveedor pueden consultar en la Gerencia de Préstamos ubicada en Mendoza 421 Sur o comunicarse al teléfono 4223284. Para solicitar turnos ingresar en www.cas.gob.ar (a través de Ciudadano Digital).