Habrá mitin cerrado entre referentes de Consenso Ischigualasto y Juntos por el Cambio

La unidad de la oposición suma más señales de viento a favor. Hay un realidad: hace un año las charlas casi no existían, no hubo negociación formal, pero ahora activaron el modo rosca y empezaron juntarse entre partidos de Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto. Empezó la Coalición Cívica con el intendente de Rivadavia, Fabián Martín. El antecedente más reciente ocurrió la semana pasada con la charla sobre el conflicto docente entre Generación para un Encuentro Nuevo (Gen) y Dignidad Ciudadana. Habrá un tercer paso. El acercamiento será este jueves.

ddc140622-003f01_crop1655166256022.webp Facundo Guzmán con Marcelo Orrego y Maximiliano Ferraro.

Luego, el jueves pasado, hubo una charla organizada por el Gen, del ex candidato a diputado nacional "dinosaurio" Marcelo Arancibia. Invitó al presidente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, fuerza que integra Juntos. Hablaron sobre el conflicto docente, en particular, de los autoconvocados. El ciudadano contó que el encuentro estuvo previsto como una "mesa de diálogo más que un debate" y que Orrego, así como otros referentes del macrismo, estuvieron al tanto desde el primer momento sobre su participación. "Hay un genuino interés sobre el tema, pero esto también ayuda a establecer vínculos", comentó.

Una semana después de ese encuentro, llegará uno más importante. Esta vez, el Gen se sentará a la mesa con la cúpula de la Unión Cívica Radical. Están invitados: el presidente del comité general Horacio Tello, la vice Marta Molina y el presidente de la convención José Luis Aracena. Será una cena en un restaurante. Mientras que, del bando de los seguidores de Margarita Stolbizer estarán Arancibia, Diego Seguí y un par de colaboradores más. Fuentes calificadas dijeron a Tiempo de San Juan que la unidad será uno de los tópicos obligados. Los radicales irán a escuchar. De hecho, no hubo un aviso formal al resto de los socios de Juntos. Pero es un avance significativo por el peso del partido de Yrigoyen. "Será un mitin cerrado", dijeron.

Para bajar la expectativa de la cena, pero sin dejar de jugar fuerte, una alta fuente dijo: "Paso a paso, el acto de los 131 años de la UCR se hizo en Santa Lucia y fue organizado invitando a los partidos de JxC. Seguro que para los 132 nos encontrará a todos unidos".

consenso-ischigualasto-22-.-cierre-de-campana-de-consenso-ischigualasto-arancibia-dijo-que-vamos-a-hacer-historia-.-elpaisdiario.ar.webp Guzmán, Marcelo Arancibia, Susana Ocampo, la cruzadista Nancy Avelín y de Adn Martín Turcumán.

En los últimos días, la unidad de la oposición fue un tema recurrente. Esta es una nueva señal. Sin embargo, los partidos más fuentes de Consenso todavía no son citados ni citan a sus pares de Juntos. Hay una tensa espera por quien levantará el teléfono primero. Para Acción por una Democracia Nueva (Adn), de Martín Turcumán, tienen que ser Orrego y compañía los que llamen, pues fueron la coalición más votada en las legislativas nacionales del 2021. "Ellos tienen que generar la convocatoria, no solamente a Consenso Ischigualasto, sino a todo el arco opositor. Tiene que haber una convocatoria amplia de quien está obligado a conducir el proceso. Nosotros queremos sentarnos, queremos dialogar. Eventualmente, competir en unas Paso". dijo el ex candidato a gobernador en el programa Paren las Rotativas.

Los datos duros

El año pasado, el triunfo se le escurrió de las manos al macrismo local. La diferencia con el Frente de Todos fue de apenas 5.046 votos. El peronismo y sus aliados se impusieron con el 43,46% frente al 42,22% de JxC. Por menos de dos puntos, ingresaron dos diputados nacionales oficialistas y una opositora. El dato lo dio Consenso que sacó el 8,58%. Y aunque en política los votos no se interpretan de manera lineal, la suma matemática indica que, de unirse, podrían haberse llevado el primer lugar.