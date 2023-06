Guiño interno para Orrego y Martín por una doble candidatura

"No tengo problema con las dobles candidaturas. No hay incompatibilidad legal", dijo el referente del Gen en San Juan, Marcelo Arancibia, quien es uno de los cuatro candidatos a gobernador del frente Unidos por San Juan. La opinión del socio de Marcelo Orrego en la principal alianza opiositora de la provincia no es menor, cuando ni el propio santaluceño ni su compañero de fórmula, Fabián Martín, han descartado de cuajo ir jugar también como postulantes para las elecciones nacionales.

"Me da la sensación de que el uñaquismo quiere asociar lo que le pasó a Uñac con la doble candidatura pero son dos cosas distintas. Él no puede ser candidato a gobernador porque se lo impide la Constitucion y lo otro es legal. La doble candidatura es legal, lo que se plantea es desde lo ético si está bien o mal. Yo creo que en lo político hay que ver si es conveniente", analizó Arancibia en diálogo con Tiempo de San Juan.

Lo de la conveniencia, siguiendo lo que plantea el referente de Stolbizer local, no es un dato menor. Lo describió así: "Si la oposición gana en San Juan y en San Luis, por primera vez desde 1983 el oficialismo no va a tener mayoría en el Senado".

En el principal frente opositor calculan que van a ganar la Gobernación y que los que tienen más chances son el santaluceño y el rivadaviense. En ese caso habrá que ver, si Orrego o Martín van como candidatos a senador o diputado nacional, qué miembros de la lista entran efectivamente en sus lugares. Es que si se anotan para las nacionales y ganan luego en la provincia serán candidatos testimoniales, para traccionar votos. Si bien puede ser políticamente reprochable, no es muy descabellado ese escenario. Al menos, este lunes el intendente de Rivadavia dijo, en declaraciones a Radio Sarmiento, que no puede decir que no será doble candidato porque "no está definido". Tampoco a esta altura saben si habrá una sola nómina de postulantes al Congreso o habrá PASO en agosto. Todo depende de cómo se den los acuerdos a nivel nacional y las habas se cuecen hasta último minuto.

Bullrich o Larreta, he ahí la cuestión

Lo que varios dirigentes del Frente Unidos por San Juan están dirimiendo por estas horas, pese a que públicamente no dan cuenta más que de preocupaciones por la campaña para la Gobernación, es si jugarán para Patricia Bullrich o para Horacio Rodríguez Larreta, que se disputan fuerte la representación de Juntos por el Cambio. Los presidenciables ya hacen pie en San Juan, vinieron en la campaña a apoyar a Orrego ambos y esperan retribuciones de los cuyanos.

La postulante a presidenta ya tiene su propia mesa sanjuanina, donde reportan Arancibia y otros dos candidatos a gobernador de la alianza, que son el ex mileista Sergio Vallejos y el macrista Eduardo Cáceres, además de dirigentes como Eugenia Raverta y Mario Capello, entre otros. Por su parte, en la alianza opositora -por lo bajo- consignan que Orrego simpatiza con Larreta. Los bullrichistas vienen pidiendo pista porque los partidos con llegada nacional que son la columna legal para la conformación del frente son Producción y Trabajo, la UCR, Dignidad Ciudadana y el PRO, fuerzas más cercanas al jefe de Gobierno porteño que a la ex ministra de Defensa. Así, los de Bullrich exigen al santaluceño y compañía que "respeten el pacto nacional" de dejar jugar en las mismas condiciones al larretismo y al bullrichismo en los distritos.

Uno de los socios que habló en las últimas horas es el presidente de la UCR sanjuanina, Eduardo Castro. Recién salido de la convención nacional de su partido, en Parque Norte, Buenos Aires, el sanjuanino adelantó a Tiempo de San Juan que aspira a una lista única en Unidos por San Juan para las nacionales. Y ponderó que quizá se pueda abrir el juego desde Nación para "pegar boletas", la sanjuanina con la de diferentes candidatos a presidente, sin que haya PASO para las candidaturas a diputados y senadores. Dijo que las charlas intensas se vendrán este mismo jueves, cuando las sociedades estén anotadas en la Justicia Federal y ya no quede otra opción que definir los jugadores.