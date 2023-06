Marcelo Orrego, picante en Off the record: "San Juan está estancado desde hace tiempo"

Este miércoles, el candidato a gobernador por el sublema Cambia San Juan, Marcelo Orrego, participó de Off the record -streaming de Tiempo de San Juan- y dejó un tendal de definiciones de cara a las elecciones del 2 de julio.

Acto seguido, el postulante a la Gobernación en fórmula con Fabián Martín, reflexionó sobre el proceso electoral que sucede en San Juan. "Ni los consultores políticos pueden medir lo que hubiese pasado si votábamos la categoría a gobernador y vice", el pasado 14 de mayo.

"Creo que fue una situación extraordinaria, no sólo en San Juan, sino en Argentina" y ahora "votamos sólo gobernador y vice y lo otro ya lo hayamos votado", comentó. "Es una situación rara", dijo.

También, Orrego ahondó en que "esto de la ley de lemas no sabíamos cómo iba a funcionar. Es una ley tramposa porque no termina ganando el que más votos tiene. Eso no es normal. No estamos preparados ni fisicamente ni materialmente. Entrabas a un aula y faltaban pupuitres, sobraban fiscales".

De cara al futuro inmediato, el candidato aseguró que "me quedé con la motivación y la gran responsabilidad de atravesar este último tramo de la campaña sabiendo que vamos a ganar la elección. Tengo fe en los sanjuaninos. Hay un status quo, de un grupo minúsculo de personas al que le va bien y la gran mayoría le va mal. Todos quieren un cambio".

Y señaló que será "un cambio con certeza". "Venimos trabajando con más de 300 profesionales hace más de cinco años. Hay muchas cosas en San Juan que hay que cambiar y no me va a temblar la mano porque el único compromiso que tengo es con la gente", afirmó Orrego.

El ex intendente de Santa Lucía fue categórico al apuntar que "hay tres cosas fundamentales que en San Juan no funcionan bien: salud, seguridad y educación". Ante esto, dijo que "venimos con nuevas ideas, me he preparado para gobernar San Juan. Fui intendente en dos oportunidades, fui candidato a gobernador, soy diputado nacional. Quiero ser un buen gobernador". "San Juan está achanchada, estancada desde hace tiempo. Yo voy a poner el andamiaje a funcionar", sentenció.