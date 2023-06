Quiénes apoyan a Bullrich en San Juan y las PASO "inevitables" en el frente de Orrego

Los de Bullrich son los que tomaron la delantera en las definiciones. Al menos, ya tienen armada una mesa provincial, a la que siguen sumando adeptos. La batuta la lleva hasta ahora la ex concejal de Capital y dirigente del PRO, Eugenia Raverta, bullrichista de primera hora. Pero no es la única, porque a medida que acerca la hora de las definiciones en la contienda nacional, que tiene este mes dos momentos clave, el 14 de junio para inscribir los frentes y develar las sociedades, y el 24 de junio para presentar las candidaturas, se fueron acercando al fogón más dirigentes, incluidos los tres candidatos a gobernador de Unidos por San Juan. Eligiendo a Bullrich se declararon el referente de GEN Marcelo Arancibia, el ex mileísta Sergio Vallejos y el macrista Eduardo Cáceres.

Con los dos primeros se reunió la ex ministra de Defensa en su visita en la previa al 14 de mayo, cuando llegó invitada por la candidata a intendenta del PRO de Rawson, la actual concejal Verónica Benedetto. En esa oportunidad, Bullrich se sacó una fotos con la fórmula Orrego - Martín, pero sin descuidar la convocatoria al resto de las figuras del armado. Así, en un salón en General Acha antes de Libertador, Vallejos y Arancibia tuvieron su meeting personal, por separado y sellaron su compromiso.

benedetto.jpg Benedetto y Bullrich, cercanas.

Hace un par de semanas, el 26 de mayo, se reunieron los protagonistas de la movida bullrichista en San Juan, con un sector de la UCR que representa Mario Capello, un referente del llamado bloquismo histórico como es Juan Domingo Bravo, además de Miguel Arancibia y Miguel Varela de Republicanos Unidos, Jorge Amarfil de Horizonte Democrático, Ismael Hidalgo de los Halcones de San Juan. Arancibia fue por la Subagrupación Juntos Ganamos y Vallejos fue por Evolución Liberal. Juntos firmaron la declaración conjunta con el compromiso de abrazar la causa de Bullrich.

En este mix de dirigentes prevalecen diferentes opiniones sobre los pasos a dar en los próximos días. Todos hablan de la necesidad de enfocarse en las elecciones provinciales que serán el 2 de julio, pero antes sí o sí deben definir cómo ir jugando en las nacionales. El tiempo apremia y las definiciones se prometen para la semana que viene.

Los de Unidos por San Juan aparecen entonces no tan unidos. Si bien los cercanos a Orrego se muestran cautos, en el caso de los que apuestan por Bullrich ya dan por sentado que en esta alianza habrá PASO, que jugará una lista por cada candidato a presidente. Así lo analizaron Arancibia, Cáceres, Vallejos y Raverta. En este escenario, en Unidos por San Juan los de Larreta tendrán su lista y los de Bullrich otra.

Los bullrichistas están a la espera de una visita en los próximos días, aún no confirmada según dijo Raverta a Tiempo de San Juan, del coordinador para Cuyo, el mendocino Enrique Thomas. Por lo bajo dicen que viene a consolidar los apoyos y también a cerrar el papeleo que no es un dato menor. Es que la prioridad ahora es la conformación del frente en San Juan que pueden hacerlo los partidos con personería jurídica, que son Producción y Trabajo (basualdismo-orreguismo), Dignidad Ciudadana, PRO y UCR. El tema es que todas estas fuerzas tirarían para Larreta, por lo que los sanjuaninos de Bullrich buscan que se les garantice el derecho a la participación en las mismas condiciones que Larreta, que se respete el acuerdo nacional en esta interna caliente de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

Candidaturas a los codazos

Si Bullrich y Larreta tienen su reflejo en Unidos por San Juan, habrá que definir dos listas, es decir, candidatos a diputados nacionales y a senadores nacionales por duplicado. En medio del torbellino nacional en San Juan no hay todavía definiciones al respecto, afirman desde ambos bandos.

Incluso algunos no ven descabellado que el mismo Marcelo Orrego sea candidato en las nacionales, o que Roberto Basualdo quiera repetir pese a sus dichos de dar un paso al costado. Algunos de sus laderos no cuentan con que el santaluceño dé espacios expectantes a sus socios y guarde los primeros lugares solo para postulantes de su riñón.

En el caso de los de Bullrich se anticipa un desfile de codazos. Raverta dijo que "va a haber una lista de Patricia y una de Horacio en San Juan, salvo que a nivel nacional den la orden contraria". Y si bien sobre quiénes podrían ser candidatos afirmó que "eso no sabemos y no se sabe en el frente. Lista de Patricia va a haber pero no hay nada hablado. Eso lo van a decidir en la mesa politica a nivel nacional y lo que tenga que ser será", se mostró reacia sobre que integren la lista para el Congreso algunas figuras que no son partners originales.

"Vallejos se ha pronunciado pro Patricia últimamente, está abierto el espacio, pero forma parte como una agrupacion más que tiene afinidad con Patricia, pero como están Arancibia y Cáceres en la misma lógica. Cuando venis trabajando en una línea, Patricia y su equipo saben quién tiene capital político", analizó la dirigente. Evalúan los bullrichistas de respaldo temprano que hay dirigentes que pueden esgrimir la cosecha de votos del 14 de mayo, por ejemplo el basualdista Gonzalo Campos que es pro Patricia y "sacó más votos en Capital que Cáceres en toda la provincia".

Si le preguntan a Cáceres dice que está enfocado en la carrera a la Gobernación y que no quiere ser candidato para el Congreso nacional. "No voy a ser candidato nacional. Se está definiendo, van a hacer encuestas y quienes resulten mejor posiconados de ahí salir los candidatos", dijo a Tiempo de San Juan. Y destacó que "yo tengo contacto con ella y con Mauricio", por Bullrich y Macri.

Vallejos, en cambio, no descarta nada y esgrime tener condiciones para ser candidato. Luego de pelear por la representación de Milei en San Juan y ser ninguneado por ese espacio, el empresario se volcó a la campaña de Bullrich y no con perfil de recién llegado.

"Nosotros estamos en la linea de Bullrich dentro de Unidos por San Juan. Tenemos un acercamiento ideologico con ella, por decantacion creo que ella es mas cercana al movimiento liberal, tenemos la misma línea filosófica sobre la desocupación, el empleo, impuestos, seguridad, cómo manejar los piquetes y el salto cualitativo que hay que dar en lo que respecta a inversiones de argentinos en el país", dijo el empresario textil a Tiempo de San Juan.

Afirmó que no es descabellado pensarlo como candidato en las nacionales: "tengo una corriente muy fuerte, venimos de bloquear a Uñac y estoy instalado. Si quedo libre despues de la elección a gobernador puede ser. Porque esto se trata de recursos, de territorialidad, de fiscales, necesitas publicidad no es fácil", afirmó el referente de Evolución Liberal que destacó que para las elecciones del 14 de mayo armó en 18 departamentos y participó con 21 listas. "Tengo cubierta toda la provincia", subrayó.

Además, Vallejos pidió lista de unidad entre los bullrichistas: si no la hay no partiparemos, aseguró.

En el caso de Arancibia, rubricó el escenario inevitable de internas dentro de Unidos por San Juan para las nacionales. "En el PRO están divididos y no creo que haya lista única. En San Juan esto también responde a una lógica nacional. Nosotros tomamos una decision como sublema y hay una coincidencia mayoritaria de apoyar a Patricia Bullrich", expresó. Y aclaró que en esta movida, "Margarita Stolbizer está de acuerdo, porque en las provincias cada uno adopta una decisión en virtud de las circunstancias".

Respecto de las candidaturas, prefirió hablar de la propia solo para la Gobernación en la que asegura que está exclusivamente abocado y que se siente con fuerzas para tener una buena performance. "Creo que está abierta la elección a gobernador y vice, estoy seguro que el resultado va a ser otro", concluyó.





