jueves 19 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hipotético escenario

Guillermo Moreno afirmó que "votaría sin problemas" a Victoria Villarruel si fuera la candidata del peronismo

El ex secretario de Comercio, en cambio, dijo que Axel Kicillof no pertenece al peronismo sino al “progresismo“ y es “conceptualmente lo mismo que Javier Milei”

Por Agencia NA
image

El ex secretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno afirmó que votaría “sin ningún problema” a Victoria Villarruel si esta fuese la candidata presidencial del peronismo y dijo que Axel Kicillof pertenece al “progresismo” y es “lo mismo, conceptualmente, que Javier Milei”.

Lee además
paso fugaz de villarruel por san juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
El ex presidente Mauricio Macri, en su primer encuentro con el PRO.
Acto partidiario

Macri: "El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda"

Además, insistió en que si el candidato del peronismo fuese Kicillof lo votaría solo “por disciplina partidaria”, pero de inmediato aclaró que pertenece al “progresismo” y calificó al gobernador bonaerense y su espacio como “muchachos de la escuela de Frankfurt".

Por contrapartida, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, sostuvo que los integrantes de La Cámpora, la agrupación que encabeza Máximo Kirchner, “no son progresistas, de ninguna manera”, sino “pibes bien peronistas” que en la época en las que estaban enfrentados con él “era porque recién se estaban formando” como dirigentes.

Respecto de Villarruel, sostuvo que “la votaría sin ningún problema”, aunque reconoció que no habla con ella y que no tiene su teléfono. “Me lo mandó (el periodista Eduardo) Feinmann cuando supo que no lo tenía pero lo borré, porque el teléfono de una dama solo lo acepto si me lo da ella”.

En diálogo con el streaming de Infobae en vivo, el titular del partido Principios y Valores dijo que a la ex presidenta Cristina Kirchner la ve “muy bien” pese a su prisión domiciliaria, y señaló: “Ella conduce un sector importante del peronismo y tenemos que encontrarnos todos”.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Paritaria docente: el Gobierno se mostró sorprendido por el rechazo, cómo sigue la negociación

Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Caños del Acueducto Gran Tulum: podría complicarse la carátula si se acredita el nuevo informe

El Gobierno le baja el tono a las amenazas de Irán y toma distancia de la postura de Waldo Wolff

Luego del rechazo a la oferta salarial, UDAP pedirá retomar el diálogo con el Gobierno de San Juan

Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite

Radiografía de las fotomultas en San Juan: cómo funciona el sistema que bajó un 80% las infracciones en el único municipio que lo usa

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el primer informe oficial dice que los canos del acueducto gran tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser toxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria
Solidaridad

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

El detenido. Alexander Maza Borquez
Detenido

Persecución y tiros para capturar a un violento que, además, tenía un kiosco de droga

La distribuidora de Santa Lucía en la que se produjo el robo millonario durante la madrugada de este jueves.
Esta madrugada

Entraron a una distribuidora de Santa Lucía y se llevaron más de $270.000.000

Te Puede Interesar

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza

Por Walter Vilca
En La Rioja hay quejas por la línea de 500 kV pedida por Vicuña y recurrirían a la Justicia
Reclamo

En La Rioja hay quejas por la línea de 500 kV pedida por Vicuña y recurrirían a la Justicia

Del abandono al ring: el renacer de la Federación de Boxeo con un gimnasio gratis para los chicos
Reconstrucción

Del abandono al ring: el renacer de la Federación de Boxeo con un gimnasio gratis para los chicos

El nuevo predio en Jáchal que definió la provincia sobre Ruta 150, será la base de un polo productivo que incluirá Zona Franca, parque industrial y generación de energía.
Zona Franca

Más que un cambio de lugar: el plan de la provincia para convertir a Jáchal en un polo clave para la minería

La paritaria docente, encabezada por Roberto Gutiérrez.
Óptica oficial

Paritaria docente: el Gobierno se mostró sorprendido por el rechazo, cómo sigue la negociación