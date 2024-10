Gramajo busca "desinflar" el discurso uñaquista sobre los intendentes y el 2025

La semana pasada, la columna de domingo de Tiempo, La Rosca, publicó un análisis sobre la "oportunidad" de Gramajo para el 2025. El exintendente recibió con buen ánimo la noticia sobre la sanción de la Boleta Única Papel. La razón: el peso de las estructuras de los intendentes ya no es el mismo que antes. Una cosa es el potencial de fiscalización y movilización con la boleta sábana, otra muy distinta con la BUP. "Ya no hay que ir casa por casa a entregar el voto, no vale repartir bolsones, no valen los 1.800 fiscales para toda la provincia", dijeron. En ese sentido, marcaron: "Ahora es el vecino el que tiene la lapicera", en sentido metafórico y literal.