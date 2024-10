El "one hit wonder" de Vallejos; la oportunidad de Gramajo para 2025; y la toma con QR de la UNSJ

La lectura inmediata a la presentación de Vallejos es el lanzamiento de su candidatura a diputado nacional en el 2025. Sin lugar en La Libertad Avanza, conducida por el representante de Javier Milei en San Juan, José Peluc, el excandidato busca hacerse notar con una denuncia de alto impacto contra una de las instituciones más cuestionadas de la provincia. En tiempos donde se habla de canciones clásicas o nuevas en el ámbito político, Vallejos quiere hacer gala del hitazo del 2023: la suspención de las elecciones y la inhabilitación de Sergio Uñac por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El empresario textil es un one hit wonder, un dirigente con un solo gran logro: anular la re-reelección de Uñac. "Es una muesca en mi fusil", dijo Vallejos en Off the record, el streaming de Tiempo, el año pasado.

El pedido de juicio político ya fue recepcionado en la Cámara de Diputados de la provincia y ratificado por Vallejos. El viernes, el presidente de la Sala Acusadora, el diputado provincial y presidente del Pro sanjuanino, Enzo Cornejo, convocó a reunión de los integrantes del cuerpo y puso en autos al resto de los legiladores. En el oficialismo reconocieron el caracter sorpresivo de la denuncia. "Tuvimos que empezar a leer y estudiar cómo se procede en un juicio político. Es una circunstancia atípica", resaltó una fuente.

El proceso es simple. La presentación del excandidato pasó a ser analizada por la comisión investigada de la Sala. Son cinco diputados: Pedro Albagli (Justicialista), Sonia Ferreyra (Justicialista), Carlos Jaime (Producción y Trabajo), Marcela Quiroga (Producción y Trabajo) y Fernando Patinella (La Libertad Avanza). Es decir, el peronismo, que podría mostrarse contrario al juicio político, tiene dos vos; el orreguismo tiene otros dos; y los libertarios, uno. Hay que ingresar en el territorio de las especulaciones a la hora del análisis sobre la votación de cada miembro. Ellos decidirán si recomiendan dar continuidad al proceso de enjuiciamiento o cortarlo de raíz. Luego, los 18 integrantes de la Sala votarán a favor o en contra de la sugerencia.

Un diputado es clave: Fernando Patinella. ¿Por qué? Aparantemente al orreguismo no le cayó en gracia el pedido de juicio político, pero evaluarán las pruebas de Vallejos y analizarán si es necesario seguir con el proceso. El peronismo -al menos el bloque Justicialista, que responde a Sergio Uñac- tiene claro que no debe avanzar la denuncia contra cortistas que fueron elegidos durante las gestiones uñaquistas con el OK de la Cámara de Diputados. Pero, qué hará Patinella. Por un lado, es opositor al peronismo. Por el otro, su jefe político, José Peluc, está públicamente enemistado con Vallejos. Está entre la espada y la pared.

Mientras tanto, los cortistas denunciados no hablaron del tema. El presidente de la Corte, Marcelo Lima, quien junto a García Nieto y Olivares Yapur enfrenta la solicitud de juicio, adoptó una postura tranquila ante la noticia: “No estoy notificado, no he tomado conocimiento de la causa, pero una vez que lo haga, podré emitir alguna opinión”, expresó a Canal 13 de San Juan. Por su parte, el ministro Guillermo De Sanctis se mostró cauteloso: "No creo que corresponda opinar sobre juicio político porque el pedido se presenta en la Cámara de Diputados y allí se envía a la Sala Acusadora. Creo que todo debe substanciarse en el Poder Legislativo, sin interferencias, y menos de otro ministro de la Corte", explicó a Tiempo.

Por su parte, el peronismo está más preocupado en su propia interna. Terminó la paz que sellaron el 11 de agosto. Duró poco. Las elecciones de autoridades del Partido Justicialista nacional generó un nuevo enfrentamiento entre el sector del tres veces gobernador José Luis Gioja y el sector del senador nacional Sergio Uñac. Ambos kirchnerizados, acompañarán a Cristina Kirchner como candidata a conducir la estructura organizada del justicialismo. El reproche del giojismo está en el presunto oportunismo de Uñac, que anteriormente, en 2019, pidió que la expresidenta se mantuviese al margen del proceso electoral. En ese momento, bancó al economista Roberto Lavagna. Las declaraciones fueron publicadas por el diario La Nación.

Al margen de esa pulseada, aunque también en sintonía con Cristina, el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, recibió una buena noticia: la sanción de la Boleta Única Papel. El fundador del San Juan Te Quiero celebró con su círculo íntimo la noticia nacional. La razón: el peso de las estructuras de los intendentes ya no es el mismo que antes. Una cosa es el potencial de fiscalización y movilización con la boleta sábana, otra muy distinta con la BUP. "Ya no hay que ir casa por casa a entregar el voto, no vale repartir bolsones, no valen los 1.800 fiscales para toda la provincia", dijeron. En ese sentido, marcaron: "Ahora es el vecino el que tiene la lapicera", en sentido metafórico y literal.

Gramajo reavivó su estrategia inicial. Continúa las recorridas por los departamentos. Tuvo reuniones significativas en Valle Fértil e Iglesia. Como hacía mucho no pasaba, los dirigentes distritales incluso anunciaron con anticipación la llegada del exintendente. El presidente de la Junta Departamental del Valle, el intendente Mario Riveros, confeccionó un flyer con la invitación a una "importante reunión con la presencia del compañero Fabián Gramajo". En Iglesia también hubo novedades. El chimbero estuvo con el presidente de Junta, Pepe Aguilera. "Lo recibimos como a un compañero más", dijo el dirigente a este diario. Desde el San Juan Te Quiero arremetieron contra el discurso del uñaquismo. "Es mentira que juegan con los intendentes" y valoraron la BUP como una oportunidad para "hacer política" y dejar la decisión "en la gente".

Finalmente, en otro orden de cosas, hubo una novedad en el ámbito universitario. Después de la Marcha Federal Universitaria, una organización de izquierda ligada al Partido Obrero lanzó un pedido de toma de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Difundieron una imagen con un código QR para sumarse a las asambleas. La Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) aseguró que Milei le declaró la guerra a las universidades y que los estudiantes tienen que generar un plan de lucha. En el 2018, hubo tomas en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) y en la Facultad de Filosofía.

Bonus track: hay un dirigente peronista que no tiene la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Es, nada menos, que el presidente del Partido Justicialista de San Juan, el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano. El cuatro veces intendente de 25 de Mayo no puede ser contactado por esa vía. Sólo admite llamadas telefónicas. Aunque parezca un dato menor, propios y extraños se quejaron en reiteradas oportunidades sobre la falta de conocimiento tecnológico de Quiroga Moyano. "No puede ser que no tenga algo tan simple como el WhatsApp", se quejó un joven militante peronista.