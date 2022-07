Graciela Caselles ahora trabaja con el massismo

"Hemos acordado poder trabajar en conjunto en San Juan con la mirada en lo social, sin dejar de lado lo que hago con la Fundación, acercarme al espacio que encabeza Franco Aranda para construir una alternativa", dijo Graciela Caselles sobre su trabajo actual en política. "Es una propuesta en conjunto, no integro el Frente Renovador, que supongo que integrará el Frente de Todos", aseguró la ex diputada nacional.

La dirigente aclaró que "la verdad que yo sigo militando en mi partido Bloquista y todos acompañamos al mismo presidente y al mismo gobernador y entiendo que como bloquista a veces no pude hacerlo y hoy se abre un espacio. ¿Por qué tengo que irme del bloquismo?", afirmó en diálogo con Radio Sarmiento.

Además, dijo que lo ha charlado con el Presidente del PB, Luis Rueda: "Como presidente va a buscar abrir puertas. He hablado con Rueda y la verdad que no lo ha visto mal en su momento", aseguró. No obstante, fuentes cercadas al líder bloquista dijeron que él se enteró por los medios.

Por su parte, Aranda le dio la bienvenida: "Hace tiempo que venimos conversando con Graciela Caselles y venimos avanzando y teniendo coincidencias, Ella está trabajando fuertemente en la Capital y todavía no hablamos de candidaturas pero sí creo yo que puede ser una de las referentes en Capital, por toda su trayectoria política, porque conoce muy bien el territorio y porque es una referente importante dentro de Capital. Así que si el día de mañana era fuera candidata, creo que sería competitiva", analizó el referente del Frente Renovador de San Juan en Radio Sarmiento.

Confirmó que la ex presidenta del Partido Bloquista de San Juan, está trabajando en el espacio de Sergio Massa. Para Aranda, en línea con lo dicho por Caselles, esto no es contradictorio con la militancia de toda la vida de la dirigente. "Ella es bloquista, dentro del Frente de Todos", aclaró el dirigente, a la vez que informó que el Frente Renovador está en proceso de conformarse como partido político en San Juan.

"Ella sí está trabajando trabajando con nosotros, estamos trabajando con referentes en todos los departamentos y no con candidaturas, si Graciela lo ha dicho ella sabrá por qué. Viene haciendo un trabajo importante con nosotros con su propia estructura política. Y estamos contentos porque hay muchas coincidencias", valoró Aranda.

"Siempre dije que hay que tener una mirada amplia y sentarse con todos y en esto hay muchos que deciden trabajar algunos dentro del Frente Renovador y otros con acuerdos políticos", aseguró el massista. A la vez afirmó sobre si esta postulación de la bloquista lo deja afuera a él, que ya fue intendente capitalino y perdió en las últimas PASO para su reelección, contestó que "ni me corre ni me deja de correr, el acuerdo con Massa es armar el frente en todas las provincias y es pronto para hablar de candidaturas".