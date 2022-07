Caselles puso primera en Capital: acto, estrategia y una "decisión tomada"

No es la primera vez que la diputada nacional Graciela Caselles expresa sus ganas de competir para hacerse de la intendencia de la Capital sanjuanina. La mujer de raíz bloquista manifestó también la necesidad de una lista partidaria para enfrentar al justicialismo en los comicios. Parece que son ideas que toman forma. El hecho más significativo ocurrió el sábado, cuando montó un acto en la sede del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Sueoem) para recordar a su hermano, Javier, quien fuera el jefe comunal más joven del país.

Sin embargo, la oficialista Caselles quiere jugar fuerte en la Ciudad. Representa al Partido Bloquista como vertiente interna del Frente de Todos. El presidente del cantonismo, el subsecretario de Unidad de Gobernación, Luis Rueda, dijo en reiteradas ocasiones que impulsará a candidatos propios para el 2023. Y para la legisladora nacional "es una decisión tomada" que ya habló con el conductor del bloquismo. Si bien aclaró que el evento del fin de semana no fue el lanzamiento de su candidatura, no escapó a la interpretación válida sobre su futuro político. "Buscamos generar un proyecto", señaló, "y este es un paso más".

6aaa87bb-e6fe-40f1-bf72-1ed0f781954d.jpg

La estrategia para edificar el armado propio está anclada a su histórica relación son sectores de la sociedad civil, particularmente los que están especializados en las labores con personas con discapacidad. También con viejos amigos del bloquismo, ex correligionarios que participaron de la gestión de Javier Caselles, en la década de 1990. Sumado a lo estrictamente partidario, con los presidentes de los comités de las cuatro distritos internos de Capital - principalmente Concepción y Trinidad, "de la línea nuestra"- y hasta levantando puentes con el ex intendente Enrique Conti, quien no participó del convite, pero envió representantes. La diputada tiene un "gran respeto" por la figura del dirigente que ahora engrosa las filas de JxC y dijo quiere "charlar y construir".

Caselles rescata su experiencia municipal como directora de Acción Social para articular con "asociaciones civiles e independientes" que sostengan "un estilo de trabajo como el nuestro con base en la solidaridad", resaltó. El acto lo organizó en el Suoem, que describió como "mi casa" y comentó que "superó las expectativas" en términos de convocatoria. Destacó la buena relación con el secretario General del gremio, Antonino D'Amico. "Fue un simbolismo" hacer el evento en la sede de Capital. De manera que sacó a relucir algo que no tuvieron la mayoría de los jefes comunales justicialistas. Por el contrario, la tensión con el sindicato estaba presente en las gestiones, sobre todo con Marcelo Lima y Aranda.

Al respecto de la relación con el actual jefe comunal, que sería su competidor interno, la bloquista comentó que es "respetuosa de la autoridad". Aunque le llegaron rumores sobre el malestar de Baistrocchi con una potencial lista del cantonismo. "Estamos en democracia, cada uno tiene derecho de participar", dijo. Y cerró: "El Partido Bloquista tiene una gran oportunidad".