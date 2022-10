El tironeo entre la Asociación de Obstetricia y Ginecología con diferentes obras sociales entre las que se encuentra la Obra Social Provincia no cesa. Incluso se profundizaron las diferencias en las últimas horas con el anuncio desde la comisión directiva de la entidad profesional, de que no asistirán a una reunión propuesta por la OSP para este jueves.

La secretaria de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG), doctora Mirna Moyano, fundamentó el reclamo de la entidad que acaba de romper relaciones con todas las asociaciones intermedias, con lo que anunciaron que desde el 1ro. de noviembre se dejará de atender cualquier obra social que no tenga convenio directo con ASOG. En dialogo con radio Estación Claridad, Moyano dijo que no se harán presentes en la OSP porque fueron informados a última hora de ayer, luego de haberse enterado por los medios.

"Esta situación no es un tema que las obras sociales o las asociaciones intermedias desconozcan. Llevamos casi cinco años pidiendo respuestas, esto no fue de un día para el otro", destacó la médica.

"Nosotros queremos transparencia, formar parte de la negociación como cualquiera. Nos obligan a contratar una asociación intermedia, cuando podemos como asociación de profesionales encargarnos nosotros. En teoría por cada práctica el profesional cobra un 40%, pero desconocemos el total, porque no tenemos claridad", argumentó Moyano.

Y concluyó: "Hoy no vamos a ir a la reunión con la Obra Social Provincia y las asociaciones intermedias, porque sentimos que nos siguen obligando a trabajar con las intermedias".

En el comunicado emitido por ASOG esta semana detallan que las obras sociales que seguirán recibiendo son DAMSU, OMINT, MEDIFÉ, SANCOR SALUD, OSSACRA, ENSALUD, EMA SALUD, OSCA, OSDE, OSPAV, OSPA VIAL, OSPIP, OSPLAD, OSPRERA, OSUOMBRA, OSUTHGRA, SALUS, SANID: MEDISALUD, UNIMED, VISITAR, OSDOP, BOREAL, BRAMED, BASA SALUD, ASISTNED, ANDES SALUD, AMISA, OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN OBRERA METALÚRGICA y OSCTPCP.