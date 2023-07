Gerardo Morales criticó duramente a Patricia Bullrich: ¿qué le dijo?

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente, en la fórmula junto a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, habló en la mañana de este sábado en Radio Mitre acerca de la interna presidencial en Juntos por el Cambio y la disputa electoral, palmo a palmo, ante la ex jefa del PRO, Patricia Bullrich. “Nosotros no vamos a entrar en descalificaciones personales, ella hizo referencias personales a Horacio y creo que ese no es el camino: en la campaña hay que debatir ideas y ejes de campaña”, sostuvo y agregó que “nosotros no vamos a contestar”.