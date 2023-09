Fuertes cruces en el debate de los candidatos a vicepresidentes

Tras la explicación del reglamento, los candidatos reealizaron sus presentaciónes y disertaron sobre la campaña en un minuto.

Los tres ejes claves fueron Economía, inflación y trabajo; Rol del estado y conflictividad social y Política de seguridad, defensa y justicia, que fueron abordados el lapso de un minuto. Además, hubo 30 segundos de derecho a réplica y ocho minutos de discusión conjunta.

Los candidatos contaron también con un bloque de preguntas en las que pudieron interactuar entre sí, y dispusieron de un minuto para responder, con un máximo de dos preguntas a cada dirigente. El orden se regió de acuerdo a los votos obtenido en las PASO de agosto.

Economía, inflación y trabajo

Agustín Rossi comenzó la temática defendiendo las medidas que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, y los logros que alcanzó durante su gestión. “Junto con esto empezamos a devolver la totalidad del iva para todos los trabajadores que ganen menos de 170 mil pesos, los jubilados, los pensionados, los monotributistas y los titulares de planes sociales. Hoy conocimos los indicadores de desocupación 6,2%, una de las desocupaciones más bajas. Esto significa que en muchas regiones de la Argentina hay pleno empleo con la importancia que tiene la regeneración de empleo.”, expuso.

“La Argentina no crece desde el año 2011″, planteó Randazzo. Para solucionarlo, propuso no tener déficit fiscal, tener un Banco Central que no emita y que esté en manos de la oposición.

Luis Petri, por su parte, señaló: “Mientras ves este programa, todos los supermercados están remarcando los precios”. De esta manera, apuntó contra el “kirchnerismo” por la emisión de dinero y aseguró que “para terminar con la inflación hay que terminar con el kirchnerismo”, en línea con las políticas de campaña de Patricia Bullrich. Además, dijo que implementará una política sin cepos, un Banco Central independiente.

Nicolás del Caño, por otro lado, mencionó la necesidad de que “los salarios estén por encima de la inflación”. “Hay que ajustarle a las empresas que te matan con los precios mientras amasan fortunas. A las cadenas de supermercados que remarcan día a día los precios”, sostuvo.

Villarruel finalizó el bloque y comenzó hablando de la inflación. Por esto, propuso que para paralizar el aumento generalizado de los precios hay que “frenar contundentemente la emisión monetaria”, “achicar el gasto público” y “reducir el déficit fiscal”.

En consecuencia, Rossi cruzó a la candidata libertaria por sus declaraciones al decir que “Villarruel en Argentina no vive”, por lo que recordó los índices de empleo y crecimiento económico.

“Nosotros ya lo dijimos tenemos un plan federal y progresista. Rossi, el kirchnerismo está quemando las naves con los argentinos adentro. No solamente está rifando electrodomésticos y automóviles, están rifando el futuro de los argentinos. Lo que hicieron ayer es vergonzoso: por beneficiar a los mafiosos sindicales complicaron el futuro de los argentinos”, lanzó Petri contra el jefe de Gabinete.

“Rossi vive en una galaxia completamente desconocida. Viivís en un planeta, un planeta en el cual tenés un sueldo seguro, vivis hace 20 años del Estado”, respondió la libertaria a las críticas recibidas y agregó: “Quiero preguntarles de qué manera piensan arreglar la situación de la cuál ellos son responsables. Entiendo que de la mentira hacés tu táctica, porque tranquilamente podés fijarte desde cuándo trabajo, ahora, si tu fuente es las redes sociales y fuiste titular de la AFI…. definitivamente, no tenés bien la carpeta de mi persona, ponete a trabajar, Rossi”. “Sos una mosquita muerta”, reaccionó Rossi.

De esta manera, el jefe de Gabinete replicó: “Lo que quiero decir claramente por el caso de Villarruel. Su papá es militar, el sueldo a los militares se lo pagamos desde el Estado. Ha vivido toda su vida del Estado porque vivió de su papá y después cuando pidió su retiro y ahora su mamá tiene la pensión. Entonces de que habla que somos la casta del Estado, la casta del Estado sos vos”.

“A los argentinos no les interesa si mi papá era militar, mis ideas políticas, lo único que les interesa es que ustedes sean responsables de todo lo que han hecho, que es la situación crítica en la que pusieron a este país. Así que, te voy a agradecer que te limites exclusivamente a hablar de lo que es política y no te metas con mi familia, porque si vamos a hablar de familia, vos colocaste a tu hija en el Gobierno”, respondió enojada Villarruel.

Del Caño, por otro lado, criticó al Gobierno por haber reconocido la deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional). A su vez, apuntó a Villarruel al decir “no se conoce de que trabajo, yo he laburado en lábaros informales un montón de veces, muchos años de mi vida, después me eligieron diputado de la nación en la provincia de Mendoza y después en la provincia de Buenos Aires”.

Randazzo, mientras tanto, intentó volver al tema de la economía y aseguró: “Me parece que es fundamental el tema de comprender el daño que hace la inflación en argentina. Y eso tiene solución como lo resolvieron el resto de los países del mundo. “.

Algo similar intentó hacer Petri al sostener: “Me parece que es fundamental el tema de comprender el daño que hace la inflación en argentina. Y eso tiene solución cómo lo resolvieron el resto de los países del mundo”.

El segundo eje a abordar fue el rol de Estado. Por esto mismo, el titular de la cartera de ministros comenzó hablándole a las mujeres, en un intento de diferenciarse de los demás candidatos. Así, habló de políticas de género y realizó un recorrido por las medidas que impulsaron. “Las mujeres van a ser las principales perjudicadas de las políticas de achicamiento y ajuste que plantean los partidos de derecha y ultraderecha. Nosotros, por el contrario, creemos que hay que seguir fortaleciendo las políticas que acortan la brecha de género, que acortan la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en la Argentina. Por ejemplo, seguir fortaleciendo las políticas de moratoria provisionales”, sostuvo.

Del Caño, mientras tanto, criticó a todos los partidos políticos al cuestionar las políticas que defienden. “Nosotros somos socialistas y estamos convencidos de que los trabajadores son la clase que tiene que gobernar”, indicó.

Villarruel prefirió hablar de los planes sociales y manifestó: “Cuando ellos te dicen que no van a aumentar los planes sociales, también mienten. Los planes sociales en La Libertad Avanza los vamos a sacar, pero de forma ordenada, para que esas personas se puedan incorporar al trabajo formal, y eso se logra con reformas de fondo, no con parches, y por supuesto con coraje, y no siendo políticamente correctos”.

Petri, por otro lado, apuntó nuevamente contra el kirchnerismo y las asociaciones piqueteras que “tomas de rehenes a los pobres”, según sus declaraciones. “no se puede negociar con los secuestradores porque siempre el precio de rescate es el mismo: que mantengan su impunidad y sus privilegios”.

Sobre este eje, Randazzo expuso: “El Estado interviene para brindar los servicios esenciales, educación, salud, justicia y seguridad. Lleva adelante la recaudación de impuesto y la política distributiva y acompaña la macro para dar estabilidad, productividad y competitividad. El Estado Argentino es el más ineficiente de América Latina . Hubo que aumentar el 25 % de los impuestos para resolver esa ineficiencia, de un lado escuchamos a los que creen que el Estado se mide por la cantidad empleados por el monto de lo que gasta y por la cantidad de regulaciones, y por el otro lado los que creen que el estado tiene que estar ausente, si está ausente, se profundizan las desigualdades en un país como la Argentina”.

En su momento de réplica, la tensión se volvió a sentir entre Rossi y Villarruel. El titular de ministros lo cuestionó por negar “el cambio climático, la dictadura militar, el robo de bebés, las torturas, la justicia social, la salud pública, la educación pública, la obra pública” y lanzó: “Es trágico que en la Argentina en 40 años de democracia tengamos un partido negacionista”. En consecuencia, la candidata libertaria replicó: “Rossi le habla a las mujeres, pero no tiene ningún problema en faltarle el respeto a la única mujer con la que está debatiendo hoy, así que lo único que demuestra Rossi es la demagogia de este gobierno y el doble estándar que tiene en todos los temas que tratan”.

Lejos de interferir en el cruce entre los candidatos, Petri volvió a referirse a la educación y alegó: “Sarmiento decía que todos los problemas del país se resuelven en los bancos de la escuela pública. No es privatizando la escuela pública, necesitamos más Sarmientos y menos Baradel”. Randazzo, por otro lado, indicó: “Córdoba hace 8 años que tiene superávit fiscal, eso le permitió llevar adelante un plan de obra pública por 8 mil millones de dólares y lo hizo respetando las instituciones, la división de poderes, los que piensan diferente para darle previsibilidad a la economía”.

Otro fuerte cruce tuvo como protagonistas a Nicolás del Caño y a Villarruel, puesto que el referente de Izquierda le consultó a la libertaria: “Quiero preguntarle a Villarruel si va a reprimir a las pibas y a los pibes que defienden la educación sexual integral que es una herramienta fundamental para identificar los abusos y que muchas pibas y pibes defienden la aplicación y como usted quiere reprimir a todos los que reclaman, quiero saber cómo ustedes se opone a la ESI en las escuelas si va a reprimir a los que defienden y llevan a adelanta la ESI”.

Rápidamente, la candidata a la Vicepresidencia reaccionó: “Acá el único populismo y desastre que hay es el de la izquierda. Hace dos décadas que viene gobernando la coalición más corrupta que la República Argentina ha conocido y este señor no tiene otra pavada para decir que hablarme a mí de mi familia y de cuestiones que no le importan absolutamente a nadie. La educación sexual tiene que estar basada en la biología y no en la ideología del docente o en los militantes políticos que ustedes meten para hacer adoctrinamiento en la educación”.

Sobre las propuestas económicas de Milei, Petri aseguró: “La solución no es desde donde lo plantean los libertarios, como dolarizar una economía sin dólares o cerrar el Banco Central. Como tampoco se puede desregular la portación de armas. Como tampoco se puede permitir que se contaminen todos los ríos que son fundamentales para las personas”. Al respecto, Villarruel los cruzó: “Me gustaría responder sobre la dolarización que todos los argentinos ahorran en dólares, incluso ustedes”. De esta manera, el compañero de fórmula de Bullrich mencionó que, por eso, “plantean una política bimonetaria”.

Seguridad, defesa y justicia

La seguridad fue el tercer eje abordado. El debate lo inició Randazzo, quien planteó: “Como es un debate de candidatos a vicepresidente, quiero referirme a la competencia de las fuerzas federales que está bajo nuestra competencia. Creo que deben recuperar las funciones para las cuales fueron creadas, pro ejemplo la policía federal que ya no tiene la responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires debe extenderse en la prevención y ataques al delito, narcotráfico, trata de personas, y contrabando”.

Así, explicó: “La Gendarmería debe recuperar el control de las fronteras porque también es muy importante por el tráfico de droga, el tráfico de personas y por también el contrabando. Y la Prefectura naval también tiene que regresar a las labores de las fronteras fluviales que son verdaderas autopistas del delito, como así también controlar al mar argentino que está sujeto a la depredación de recursos y para eso falta más agentes”.

Por su parte Rossi, recordó su experiencia y aseguró: “Fui ministro de Defensa en dos oportunidades, les voy a contar en lo que me queda lo que hice. Creamos en el FONDEF, es la primera vez en la historia que las Fuerzas Armadas Argentinas tienen un fondo de asignación específica para su reequipamiento que le permite reequipar las fuerzas armadas y, al mismo tiempo, generar el desarrollo de la industria de defensa que es una fuerte generadora de puestos de trabajo”.

Sobre este eje, Villarruel profundizó sobre las políticas que propone La Libertad Avanza. “La seguridad es una prioridad. Somos el frente que en su plataforma electoral tiene 37 propuestas referidas a la seguridad, Juntos por el Cambio tiene 10 y Unión por la Patria, cero. Sin seguridad no hay desarrollo, por eso nuestro principal objetivo es garantizar el orden al pueblo, la seguridad, el respaldo sobre sus bienes, su libertad, su vida y, además, por supuesto, darle el apoyo a nuestras fuerzas federales”, señaló. Al tiempo que planteó: “No vamos a militarizar a los policías ni a policializar a los militares. Tanto en seguridad como en defensa tenemos los presupuestos más bajos de la región. No nos podemos dar el lujo de estar indefensos de esta manera”.

“Hoy los únicos que viven seguros en la República Argentina son los delincuentes. Nosotros con Patricia siempre estuvimos del mismo lado: protegiendo a las víctimas, defendiendo a la sociedad. Vamos a generar y exigir condenas ejemplificadoras en cárceles especiales”, afirmó el candidato de Bullrich.

Luego de exponer sus propuestas en seguridad, abrieron nuevamente el espacio a la réplica y otra vez los cruces fueron entre Rossi y Villarruel. “Rossi sigue mintiendo, el Fondef no está reglamentado, así que hasta ahora muy bien su gestión, pero no pasa nada. Dos veces ministro de Defensa, tenemos el presupuesto más bajo de la región: literalmente hoy en las unidades militares no se les puede dar a los militares voluntarios desayuno, almuerzo, merienda o cena, absolutamente nada. Solamente las guardias reciben algún tipo de refrigerio”, lanzó.

En consecuencia, Rossi replicó: “En mi gestión como ministro de Defensa conduje el despliegue más importante de las Fuerzas Armadas después de la Guerra de Malvinas que fue el despliegue que se hizo de las Fuerzas Armadas en apoyo en conjunto de la sociedad argentina en un momento muy difícil que fue durante la pandemia. La verdad es que hemos tenido una respuesta enorme de todo el personal militar y me siento orgulloso de haber conducido ese proceso. Otra cuestión: Malvinas. no se puede ser dubitativo en Malvinas. No se puede ser admirador de Thatcher y decir: “le voy a preguntar a los isleños” para ver que voy a hacer para despertar intereses”.

La respuesta de la libertaria no se hizo esperar, puesto que apuntó directamente contra el Gobierno nacional. “Para nosotros, el reclamo sobre la soberanía de las islas Malvinas es un reclamo que vamos a seguir sosteniendo porque es nuestra tierra, y no lo decimos solo con un afán electoral. Ahora, como a vos te gusta decirnos cómo tenemos que pensar los demás, crees que no podemos tener libertad de pensamiento. Sin embargo, tendrías que aclarárselo a tu espacio, dado que en este momento tu vicepresidente está bastante calladita la boca (por Cristina Kirchner) mientras se incendia todo el país”. “El domingo habla, estás invitada”, la cruzó Rossi y sumó: “Los derechos soberanos sobre Malvinas son irrenunciables y hay que asumir que tenemos una potencia imperial instalada en territorio argentino y que hay soldados británicos que isleños. Entonces, sin duda, la reivindicación de Malvinas. Malvinas en el corazón”.

Volviendo nuevamente con la seguridad, Petri arremetió contra la candidata libertaria y disparó: “Yo le quiero preguntar a Victoria Villarruel qué hizo estos 20 meses como legisladora y si presentó algún proyecto de seguridad: la respuesta es 0″. “La verdad es que la seguridad es el primer problema de los argentinos junto con la inflación. Con Patricia Bullrich vamos a combatir al narcotráfico”, aclaró.

“Podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas, una de las cuestiones que deberíamos discutir es la modificación de la ley de excarcelaciones vinculadas a delitos graves para que no quede sujeta a la decisión del juez; y el otro es el concepto de reincidencia, modificar la ley y se considere reincidente a aquel que haya sido condenado haya o no cumplido la pena. Son dos cosas que podríamos trabajar en común y tener algún tipo de respuesta y que es una cosa que preocupa a la sociedad”, retomó Randazzo la cuestión de seguridad.

Villarruel y Rossi, frente a frente

Villarruel eligió a Rossi para enfrentarlo frente a frente. “Vos hablás mucho de los derechos humanos, pero la realidad es que vos sos el que trajo a Milani al Ejército y el que lo sostuvo cuando fue acusado de crímenes de lesa humanidad, así que me gustaría que nos cuentes un poco ese tema, porque es una gran incongruencia”, comenzó.

En esa línea, continuó: “Vos sabés perfectamente que la madre del soldado Ledo ha sido muy clara, Milani tuvo que ver en la desaparición de su hijo. Bueno, tenemos el doble estándar de nuevo”.

Al respecto, Rossi expresó: .”Milani fue decidido como jefe de Estado Mayor del Ejército por la presidenta Cristina Fernández de Kircher, yo era ministro de Defensa, cuando aparecieron las denuncias sobre su actuación durante la dictadura militar lo dejamos en suspenso y como esa denuncias no se fundamentaron, lo ascendimos a teniente general, recién fue acusado cuando nosotros nos fuimos del gobierno y salió absolutamente sobreseído. Cuando estuvo con nosotros como jefe del Ejército, nunca estuvo condenado”.

Luego, Villarruel le consultó sobre la base en China: “¿Cómo nos encajaron a los chinos en Neuquén, ¿en qué cabeza entra afectar así nuestra soberanía?”. “China es el principal socio comercial de la Argentina, en materia de sector agropecuario, en materia del sector agropecuario las principales exportaciones van hacia China e India. Hemos ingresado a los BRICS que es una de las advocaciones de comercio más importantes del mundo porque representa casi el 38% del PBI del mundo. Por lo tanto, Argentina tiene asociaciones comerciales con China. Esa base que vos decis que es una base militar, fue enviado al Congreso y fue aprobado en el Senado de la Nación, por eso está esa base en Neuquén”, respondió Rossi y sumó sobre el tema anterior: “Nunca me vas a poner en contra de la madre de ninguna víctima, simplemente relaté que pasó con Milani”.

El cruce entre Luis Petri y Agustín Rossi

Luis Patri también eleigió al jefe de Gabinete para enfrentarlo directamente. “Mi pregunta es simple por qué abandonaron a los argentinos frente a los narcos, por qué dejaron zonas liberadas, por qué no hicieron nada por Rosario”, consultó.

Rossi contestó: “Tu pregunta demuestra un desconocimiento de lo que sucede en Rosario. Bullrich no puso un solo radar durante los cuatro años de gestión”.

De esta manera, el candidato de Bullrich volvió sobre el mismo tema y agregó: “Lo primero que hicieron en el Gobierno fue eliminar la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, abandonaron a los argentinos, abandonaron a Rosario. En 2022, registró Rosario la mayor cifra de homicidios y en marzo de 2023 tu ministro Aníbal Fernández dijo que los narcotraficantes habían ganado”.

Rossi y Villarruel, nuevamente enfrentados

A su turno, Rossi inviitó a Villarruel a enfrentarse frente a frente. “Se sabe que te reuniste en varios oportunidad con Videla y otros represores como Cozzoni, también violador y asesino, y con Alberto González también involucrado en la causa de la Esma y violador. Pero vos decis todo el tiempo que estas parada defender a las víctimas, qué haces reuniéndote con los represores, con los que reprimieron, mataron, apropiaron bebés?”, preguntó el titular de la cartera de ministros.

En ese sentido, Villarruel respondió: “Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hizo porque estaba investigando para un libro”. “También me reuní con Montoneros, a los cuales, siendo terroristas que agredieron a las víctimas que represento desde hace años, les di la confidencialidad que debía la momento de reunirme con ellos y que me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones criminales que integraban. Asique, lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia que, cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez no es tu caso, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó”, agregó.

Frente a esto, Rossi la acusó de “reivindicar la dictadura”. “¿Sabés a quién me haces acordar? A Atís, viste que se infiltró en la organización de las Madres? Vos sos una infiltrada de la democracia, vos no crees en la democracia”, lanzó.

“Yo creo que, no solamente creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia, que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles, y no combatientes, que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos, implícitamente, estás defendiendo. Si aquí realmente vos hablaras de derechos humanos, hablarías de reconocer la verdad, la justicia y la reparación para estos inocentes que fueron despedazados por coches bombas, secuestrados en secuestros extorsivos, soldados conscriptos de 18 años, asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió y que tu gobierno justifica. Así que, en definitiva, poco me importa lo que vos creas, lo que a mí me deja muy tranquila es que durante 18 años estuve defendiendo los derechos humanos de los inocentes a los cuales los terroristas a los que vos defendés, agredieron salvajemente”, expresó la candidata libertaria.

Villarruel y Randazzo, enfrentados

El compañero de fórmula de Juan Schiaretti se enfrentó a Villarruel y la cruzó preguntándole: “Milei acaba de juntarse con Luis Barrionuevo, si hay un símbolo de la casta y fracaso argentino es la dirigencia sindical porque es parte del problema que atraviesa la Argentina. ¿Cuál sería la respuesta?”.

“Las relaciones que puede haber con algunos sindicalistas no significa que nosotros seamos casta, significa que nosotros tenemos que hablar con todos los sectores. Casualmente, a nosotros se nos trata de personas que no tienen diálogo con los demás y sí lo tenemos. De hecho, vos y yo en la Cámara también lo tenemos y tenemos una cordial relación, a pesar de que no estamos en el mismo pensamiento y de que vos integrante un gobierno kirchnerista que yo combatí desde el sector social”, respondió la candidata libertaria.

Luego, fue consultada sobre la inversión en ciencia y desarrollo. “El mundo invierte en investigación y desarrollo”, comenzó su pregunta y agregó: “Israel, que ustedes lo usan de modelo porque proponen cerrar las instituciones de las características del Conicet, cuando en realidad eso va a mejorar la productividad y la posibilidad de ser una argentina más competitiva”.

En consecuencia, la candidata a vicepresidenta explicó: “A nosotros nos interesa que el Conicet, o como vaya a llamarse en el caso de que Javier Milei sea presidente, realmente investigue las ciencias duras, las cosas que le van a dar relevancia a nuestro país. Investigar el ano de Batman, las canciones de Ricardo Arjona, el pensamiento de Victoria Villarruel, la película del Rey León o si Star Wars era mesiánico o no, eso no es ciencia y definitivamente no es algo que deba pagar el pueblo argentino con el 40% de pobreza, 20% de personas de total indigencia, con un índice de inseguridad y de inflación que nos pone en el último decil del mundo”.

Nicolás del Caño y Luis Petri, cara a cara

Del Caño eligió a Luis Petri para enfrentarse cara a cara. Así, preguntó: “En el 2019 ustedes hicieron un pacto con el kirchnerismo en Mendoza para modificar la ley 7722 que protege el agua del uso de las sustancias tóxicas. También el presidente de tu partido, Gerardo Morales, avanza sobre la entrega del Litio y sobre los territorios de las comunidades originarias en Jujuy. Quería preguntarte si verdaderamente a ustedes les importa la destrucción ambiental o solamente defienden las ganancias de las empresas”.

“Nicolás vos sabés bien mi posición, nosotros creemos que hay que hacer minería en la Argentina, pero con conciencia social. Una de las palancias que sin lugar a dudas tiene la República Argentina para impulsar inversión, para generar trabajo es la minería. Eso es menos pobreza, más trabajo y más calidad de vida para los argentinos”, sostuvo Petri.

Frente a esto, el referente de Izquierda le mencionó algunas cuestiones sobre la explotación de los recursos de la Argentina. “Primero, en Jujuy la entrega que están haciendo de litio, si esos recursos quedarán en la provincia permitiría en muy poco tiempo resolver el problema habitacional y que todas las familias de Jujuy tuvieran un techo. Y segundo quiero decirte que en Mendoza quedó muy claro que el agua vale más que el oro, que la gente salió a la calle”, señaló y arremetió: ”Vos pedís un plebiscito pero realmente lo que se vio en el 2019 es que todo el pueblo salió a la calle y dijo que el agua vale más que el oro y no hay licencia social para avanzar con la megamineria contaminante. Eso quedó muy claro en el 2019 y hace año, como también en Chubut”.

De esta manera, Petri cerró: “Yo fui muy claro y vos lo sabés. En Malargüe sí hay licencia social y por eso decimos es con la minería, es con Vaca Muerta es con el campo, con la yerba mate y el té en Misiones y Corrientes y con la vitivinicultura. Tenemos que recuperar las economías regionales para combatir el desempleo”.

El cierre de todos los candidatos

Luego de enfrentarse cara a cara, los candidatos hicieron un breve cierre sobre sus propuestas y hablarle a los votantes.

Villarruel mencionó: “Vamos a recuperar la Argentina grande que fuimos. Tenemos el capital humano para hacerlo, con trabajo, con justicia, con salud, con educación, con defensa y con seguridad. Argentina tiene un futuro brillante con Javier Milei. No te estoy invitando a que padezcas a los políticos, te estoy invitando a que seas protagonista de la gran epopeya del siglo 21, a poner Argentina de pie y que volvamos a ser el gran país que fuimos”. En ese sentido, concluyó diciendo: “Solo te pedimos tu apoyo y de nuestra parte, el mayor esfuerzo, hasta el último minuto de nuestras vidas, por poner a la Argentina de pie”.

“Como dije al principio, hay dos posibilidades: o vamos hacia el futuro o volvemos hacia el pasado. Algunos quieren volver al pasado reciente, al pasado del macrismo, del endeudamiento, de más recesión, de más desocupación. Otros van más atrás, reivindican la dictadura, la tortura, el robo de bebés, quieren privatiza la educación y la salud pública. No les preocupa que haya una empresa que contamine nuestros ríos, no les importan nuestros bosques”, expresó Rossi a su turno. Así, intentó llegar al votante al decir: “Nosotros con Sergio Massa les planteamos un camino distinto de crecimiento con inclusión social, con recuperación del poder adquisitivo del salario, con mantenimiento y expansión de los derechos individuales y colectivos de los argentinos. Créanme hay otro camino posible, es con un verdadero proyecto de desarrollo que genere distribución del ingreso, es con Sergio Massa presidente”.

Petri, por su parte, sostuvo: “No hay nada más revolucionario y efectivo que el orden para este momento que afronta el país. La Argentina tiene solución. Esta asituación definitivamente puede cambiar. Tenemos a Patricia Bullrich y tenemos el equipo, fundamentalmente, tenemos el coraje, no le tenemos miedo a la lucha. Llegó el momento de que Patricia Bullrich sea la presidenta de todos los argentinos. Es ahora y es para siempre”.

El compañero de fórmula de Schiaretti, en cambio, expresó: “El próximo 22 de octubre debemos revelarnos para construir un país normal, donde el 60% de los pibes no sean pobres, un país donde haya trabajo no que el trabajo sea un plan social o un trabajo informal. Donde los chicos vayan a la escuela, estudien y se capaciten, donde la calle no esté ganada por los delincuentes y la gente honesta esté tras las rejas. Nosotros proponemos un país normal donde el que roba va preso, el que no trabaja no cobra y el que no estudia, repite. Eso es lo que proponemos con Juan Schiaretti para la Argentina”.

Por último, Del Caño volvió a apuntar contra el FMI y cuestionó a los demás candidatos. “Con el FMI no hay plan menor. Nosotros siempre enfrentemos a estos candidatos sometidos al FMI, y lo vamos a seguir haciendo aunque a ellos no les guste. Vamos a dar pelea junto al pueblo trabajador, superando las divisiones que imponen esos dirigentes sindicales atornillados a sus sillones. Te pedimos que votes al Frente de Izquierda para conquistar más diputadas y diputados. Que nos votes para hacernos más fuertes en el congreso y en las calles. Vota a Myriam Bregman en todo el país para darle un fuerte mensaje a los dueños del poder. Ni cómplices ni sometidos”, concluyó.