Debates presidenciales: definieron las parejas de periodistas que los moderarán

En ese debate, los candidatos darán sus propuestas sobre Economía, Educación, y el tópico elegido por el público en la web de la Cámara Nacional Electoral, Derechos humanos y convivencia democrática.

Las dos principales novedades en el formato del debate son que habrá por primera vez "participación ciudadana", que se canalizarán con preguntas que expondrán en la página de la CNE, y la otra es que, a diferencia de la última edición, habrá "hasta cinco derechos a réplica".

Mientras que el segundo debate, en Buenos Aires, tendrá como moderadores a Marcelo Bonelli (El Trece) y Mariana Verón (El Nueve). Y ese mismo día, después conducirán Sergio Roulier (ATA) y Soledad Larghi (América).

Los temas que debatirán los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires serán Seguridad, Trabajo y Producción, y el cuarto eje -elegido por el público- será Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) realizó el sorteo vinculado a de los debates presidenciales que tendrán lugar en octubre en Santiago del Estero y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para las elecciones generales.

"Este debate va a tener participación ciudadana a traves de la página de la CNE, que va a hacer una tarea para recoger las inquietudes de la ciudadanía y va a ser la ciudadanía la que va a aportar el tema restante en cada uno de los debates", informó el titular de la CNE, Alberto Dalla Vía antes del sorteo.

Cómo estarán parados los candidatos en el debate presidencial

Según determinaron las bolillas, la candidata del Frente de Izquierda Myriam Bregman estará parada en el primer lugar y le siguen en orden Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y finalmente Javier Milei.

La Cámara Nacional Electoral comunicó que habrá cinco derecho a réplica y dio detalles sobre cómo será el debate de este año.

Además, también se determinó "el orden de intervención de cada candidato en los dos debates". El rol A lo tendrá Bregman, el B será para Milei, el C le tocó a Massa, el rol D será Bullrich y cierra Schiaretti.

Los candidatos se preparan con entrenadores top

Clarín pudo conocer algunos curiosos secretos sobre cómo se están entrenando los distintos candidatos a presidente antes del primer enfrentamiento mediático del domingo 1° de octubre.

Desde el equipo de Milei buscan darle “normalidad” a los ensayos del economista y diputado que obtuvo el primer puesto en las primarias del 13 de agosto. En ese sentido señalaron que “sólo va a entrenar con sus equipos técnicos”, aunque se se sabe que está muy pendiente de la estrategia electoral, de choque y uso de redes, que utilizó Donald Trump contra Hillary Clinton en la campaña estadounidense de 2016.

Para el caso, el ejército virtual que en favor del libertario maneja Fernando Cerimedo en la red X-Twitter trabajará el minuto a minuto del debate en favor de los logros del dirigente, incluidas las burlas habituales que utilizan para con sus rivales políticos.

Con todo, los datos más novedosos, al momento, sin que se puedan descartar sorpresas son los de Bullrich y Massa. El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria siempre tuvo asesores en los Estados Unidos, que lo conectaron con el poder en Washington. Ahora, tendrá entrenamiento directo de parte del equipo de Barack Obama.

Por un lado, lo ayuda el ex consejero de la Casa Blanca Dan Restrepo, que se reunió varias veces en Buenos Aires con el ministro y candidato, y luego dos figuras no tan conocidas pero que formaron parte del equipo de comunicación del ex presidente demócrata: Jessica Reis y Robert Gibbs.

La idea es una campaña más juvenil y de tono progresista, que esquive la debacle de la economía kirchnerista.

Por su parte, la candidata de Juntos por el Cambio, que tiene una de las campañas más austeras si se la compara sobre todo con quien fue su rival de coalición en las internas hasta las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, recibió prestado un estudio en Belgrano.

Ahí se va a entrenar con simulacros de debate con sus equipos técnicos. Esto es: luces, saber adonde mirar, tiempos, y la nueva modalidad de que cada uno de los contendientes tendrá derecho a cinco réplicas apretando un botón rojo.

Bullrich, cuyo coordinador de debates es el joven economista Martín Siracusa, deberá pelear contra la estrategia de Milei y Massa que buscan desplazarla de la pantalla el día 1 y ser ellos los dos principales rivales de la primera vuelta.

Hubo maldades de ambos sectores. Por ejemplo, circuló que Bullrich había contratado masajista para el debate.

