Fuerte picoteo entre dos excandidatos a la Gobernación de San Juan por la expropiación de La Superiora

Sucedió en Radio Sarmiento. El fundador de Acción para una Democracia Nueva (Adn), Martín Turcumán, quien había negado su participación en la querella de la causa, pese a sus vínculos con el titular de la empresa Inversores de Cuyo, Matías Pallito, dijo que "estamos discutiendo, desde 2012, lo que entendíamos que era un avasallamiento del Ejecutivo municipal, en aquel momento, en el gobierno de Gioja, contra un particular. Es una defensa que ya venimos llevando por más de una década y resulta que se alteran las condiciones políticas y las opiniones empiezan a cambiar".

En ese sentido, Turcumán afirmó quen escuchó "algunas opiniones pseudo jurídicas que ha querido dar Marcelo -Arancibia- y no me cabe duda de que están totalmente teñidas de intencionalidad política". No obstante, no quiso opinar sobre el presunto sesgo político.

Arancibia, que es el titular del Generación para un Encuentro Nuevo (Gen) en San Juan y fue dos veces presidente del Foro de Abogados, contestó con dureza. Para el letrado, "si hay personas que consideran que hay temas que no se pueden cuestionar ni criticar, estamos siendo no solo intolerantes a la opinión de terceros, sino que se quiere cancelar un debate público porque un fallo de la Corte es un acto de gobierno".

Arancibia se metió de lleno en la cuestión política partidaria y comparó los dichos de Turcumán con el fascismo. "Me preocupa este tipo de actitudes de personas como Turcumán que, como definió Humberto Eco, son síntomas de una cultura fascista, que tiene su reingreso en Italia, Alemania, Francia y que, en Argentina, lo expresa claramente el Partido Libertario de Javier Milei", afirmó.

Entretranto, la causa por la expropiación de La Superiora continúa en una puja legal. La Municipalidad presentó un pedido de nulidad de la segunda tasación ante la Sala IV de la Cámara Civil. Las juezas admitieron el pedido y suspendieron el pago de la enorme deuda hasta que se resuelva la cuestión de fondo.