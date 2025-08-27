miércoles 27 de agosto 2025

Diputados

Francos repudió el ataque a la caravana libertaria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encuentra exponiendo el informe mensual en la cámara de diputados, y se refirió al hecho de violencia que ocurrió en la tarde, en el marco de la campaña electoral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió el ataque a la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, cuando fue atacada por militantes opositores, en el marco de la campaña electoral con vistas a los comicios del 7 de septiembre.

Francos dijo que la caravana de la Libertad Avanza encabezada por Milei fue “ apedreada por militantes del justicialismo del municipio, son hechos que no pueden suceder, no conducen a nada".

El ataque sucedió cuando encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”.

