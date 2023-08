Fiesta del Sol 2024, con tema secreto para proponer y sin confirmación de realización

Según la ministra de Turismo Claudia Grynszpan, el año pasado a esta altura ya había "muchísimo" definido y trabajado para la Fiesta Nacional del Sol 2023. Pero ahora, con el cambio de gestión que será en diciembre, el festejo mayor de los sanjuaninos quedó en análisis, como tantos otros eventos y obras que comprometen una importante inversión provincial. En este caso, no es el uñaquismo el que puso el freno como sí ha pasado con megaproyectos que quedaron en stand by, sino que desde el orreguismo no han respondido públicamente sobre qué destino tendrá la FNS 2024.