Fabiola Yañez quiere a dos testigos explosivos, que complicarían más a Alberto Fernández

La abogada de Fabiola Yáñez, Marina Gallego, trabaja con su defendida analizando las mejores estrategias para litigar en la causa por violencia de género, que su defendida inició contra el ex presidente Alberto Fernández.

Y uno de los puntos más calientes que están evaluando es la citación como testigo de Héctor Martínez Sosa, el esposo de la histórica secretaria de Fernández, María Cantero. Sosa es uno de los principales involucrados en la causa por estafas con Seguros, al ser beneficiado su bróker por la administración de Alberto Fernández.

image.png Héctor Martínez Sosa y Alberto Fernández

La incorporación de Martínez Sosa a la lista de testigos tendría que ver con la “violencia económica”, si es que logran probar que es testaferro del ex presidente.

Una fuente cercana a Yañez precisó que "sería involucrado como testigo en la causa por violencia de género y de violencia económica. Fabiola conocía la relación entre Alberto y Martínez Sosa y podría aportar detalles que ella conocía".

Otro testigo que complicaría a Fernández sería su amigo, empresario y ex secretario de Medios Pepe Albistur. Albistur es la pareja de Victoria Tolosa Paz, una dirigente del riñón político de Fernández. Albistur es el dueño del departamento que ocupa Fernández, cuyo usufructo compensa con el pago de impuestos y expensas.

image.png Alberto Fernández y Pepe Albistur

También hay dudas sobre ese bien. Y buscan plantar la sospecha de que, en realidad, el departamento, es de Alberto Fernández.

La cuestión económica siempre sobrevoló la causa. El mismo Fernández la puso sobre el tapete cuando declaró que Fabiola Yáñez le habría dicho que por denunciarlo y filmar un documental con su historia recibiría 3 millones de dólares. “¿Qué gano yo?”, apuntó el ex mandatario que le habría retrucado su ex esposa, si no lo denunciaba.