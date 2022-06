Fabián Martín, su sugerente foto y la pregunta del millón

Una foto salió a la luz este fin de semana y confirmó aquella remanida frase de "una imagen vale más que mil palabras". Al menos dio qué hablar. No toda la postal. Solo una partecita, la de un cartel muy decidor delante del cual posa el dirigente de Juntos para el Cambio Fabián Martín , lo que no pasó desapercibido ni para propios ni para ajenos.

El intendente de Rivadavia se muestra con el diputado Sergio Miodowsky, sonriente, en lo que parece ser un acto político, con varios seguidores, la mayoría mujeres. El cartel, de fondo azul donde asoma una rayita con los colores de la boleta electoral de Juntos para el Cambio, distingue con grandes letras y todas en mayúsculas: "FABIÁN MARTIN 2023". Así de contundente, toda una postulación. Y a la vez una gran pregunta: ¿candidato a qué? Pues no lo dice el cartel y tampoco lo explicó él.

Tiempo de San Juan intentó contactar al jefe comunal sin éxito. De todas maneras, el rivadaviense no le viene escapando al bulto públicamente en la danza de nombres para la carrera a la Gobernación. Ya este año no lo descartó. Abiertamente dijo “nos estamos preparando con un grupo de dirigentes para tener una alternativa importante para el año próximo, con mucha expectativa de pelear la gobernación". Aunque aclaró que "son decisiones que no se toman unilaterales, tiene que haber consenso”. Lo dijo en el programa Paren Las Rotativas que se emite por Canal 13 San Juan.

El nombre de Martín aparece con la misma fuerza que quien es el candidato natural de la oposición sanjuanina, Marcelo Orrego. El diputado nacional también se mantiene cauto con asegurar su participación pero sin dejar de insinuarse. El santaluceño se presentó en 2019 como precandidato a gobernador en las PASO provinciales del 31 de marzo y luego en la General del 2 de junio. Y luego, en las elecciones del mismo año, se postuló y ganó su banca en el Congreso. Su correligionario rivadaviense viene de ganar bien dos elecciones en su comuna y legalmente no puede repetir el año que viene la candidatura para la Intendencia. Ambos aparecen como figuras fuertes del armado macrista pero Producción y Trabajo tiene varios socios dentro del frente Juntos por el Cambio que tendrán sus propias apetencias y condiciones.

Hace poco, en mayo, Martín le puso fecha a la discusión: "lo vamos a hablar el año próximo con todos los dirigentes y trataremos de conformar el mejor equipo con el mejor programa", aseguró en una entrevista con Canal 13. Incluso planteó que no es momento de hablar de aspiraciones porque "ni siquiera sabemos cuál es el sistema electoral, no sabemos si cada frente va a poder llevar un candidato o dos", en referencia a la judicialización de la eliminación de las PASO provinciales. Evidentemente los que hicieron el cartel no fueron notificados.