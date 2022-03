Fabián Martín se anotó para gobernador en la carrera del 2023: "Estamos con expectativas"

Por primera vez Fabián Martín habló sobre la posibilidad de postularse como gobernador en las elecciones del 2023. Lo hizo este martes en Paren las Rotativas, donde contó que desde Juntos por el Cambio están trabajando para armar una “importante alternativa” y, en este contexto, se refirió a la sucesión que se viene en Rivadavia, departamento que dejará de conducir tras ocho años de gestión.

“Nos estamos preparando con un grupo de dirigentes para tener una alternativa importante para el año próximo, con mucha expectativa de pelear la gobernación. Son decisiones que no se toman unilaterales, tiene que haber consenso”, expresó en exclusiva el funcionario municipal en el programa que se emite por Canal 13.

Martín explicó que “entiendo que un agotamiento del gobierno kirchnerista en San Juan” y que hay que buscar nuevas figuras. “Hay un desgaste. Lo que sucede a nivel nacional repercute en la provincia. No digo que vayamos a ganar, pero tenemos expectativas. Vamos a tener una posibilidad, pero depende de nosotros y el programa que sea atractivo para los electorados. Es un gran desafío”, expresó.

Aunque se ve compitiendo con Sergio Uñac, posibilidad que "está latente entre los dirigentes de su partido", aseguró que el actual mandatario provincial no puede presentarse a las próximas elecciones porque la Constitución no lo permite. "En este país todo es posible, pero legalmente no puede volver a ser candidato".

La inflación y el acuerdo con el FMI

Fabián Martín analizó la situación económica del país después de que el Indec informó que la inflación de febrero fue del 4,7%. “La inflación está matando a los argentinos y no viene de Alberto, creo que viene desde hace diez años. Veo al Gobierno nacional fuera de foco, perdido. Escuché que el presidente dijo que el viernes empezamos la guerra contra la inflación, y hace más de dos años que está gobernando. La inflación es responsabilidad exclusiva del gobierno de turno”, expresó de antemano.

El intendente señaló que la inflación y falta de crecimiento son los dos problemas “graves” que tiene hoy el país, y que esto genera que no haya inversores y que haya desempleo. En este contexto, dice que una solución es cambiar las leyes laborales: “No hay que tener miedo decirlo. Que no haya cargas sociales que tienen los empleadores, especialmente las indemnizaciones. Hay que cambiar dos artículos de las leyes de trabajo. Flexibilizar para que el empleador y el desempleado puedan unirse”.

Sobre el FMI, manifestó que “nuestros legisladores votaron con mucha responsabilidad. Haber votado en contra generaba que Argentina entrara en default. Juntos por el Cambio está comprometido a no generar más impuestos, eso sí se va a apoyar. No resiste un impuesto más. Hay que bajar el gasto público y político. Hay que transformar los planes sociales en trabajo genuino”.