Expropiación de La Superiora: la Municipalidad de Rawson recibió un rechazo judicial pero no le preocupa

Es que si bien en la comuna que regentea el justicialista Carlos Munisaga celebraron la resolución sobre el pleito de la ex bodega expropiada, por el riesgo de un jaque financiero que buscan evitar, los camaristas habían dictaminado que el Tribunal de Tasaciones debe “determinar el valor real y actual del inmueble”, lo que generó preocupación en el municipio que no quiere una nueva tasación del predio.

"Pensábamos nosotros que podía ser conveniente una aclaración para ser más específicos. Pero, bueno, respetamos que en este caso la Cámara no lo consideró de esa forma. Y eso no perjudica los intereses del municipio ni de los vecinos de Rawson de ninguna manera. Porque cuando vuelva a primera instancia y tengamos que supervisar el procedimiento, vamos a ser sumamente minuciosos", dijo a TIEMPO DE SAN JUAN sobre las novedades el secretario de Modernización de Rawson, Adriel Fernández.

Hace alrededor de un mes se dio un hecho bisagra en este largo tironeo judicial por la expropiación del famoso predio de la ex bodega La Superiora. Fue cuando la Cámara Civil falló y ordenó tasar otra vez el complejo y reenviar la causa a otro juez de primera instancia. En ese entonces, el intendente Munisaga se mostró satisfecho por la decisión judicial, que pone en stand-by el pago de casi 400 millones que tendría que hacer el municipio.

No obstante, había preocupación sobre lo que consideraban que la Cámara no había dejado claro, sobre una nueva tasación. Munisaga había anticipado su descontento sobre este punto: "Nosotros pedimos que se anulara todo el proceso en trámite en primera instancia y se ha hecho lugar a dicha solicitud pero no queremos que se tase de nuevo, queremos que se fije un mecanismo que actualice los montos de la primera tasación. Vamos a tener que pagar el 15% que dejaron impago pero a un precio justo, que se desprende de la primera tasación. No hay que tasar de nuevo", dijo hace un mes el jefe comunal.

Ahora, Fernández sostuvo que "respecto del pedido de aclaratoria que presentamos nos plantea la Cámara que no es necesario aclarar nada. No es un revés, sino todo lo contrario, nos dio la razón, y nosotros vimos conveniente, sobre todo para cuando vuelva a primera instancia, cuando vuelva a determinar el valor, que haya mayores precisiones en cuanto al método. La Cámara no lo ha visto conveniente. Entiendo que todavía tenemos alguna posibilidad de recurrir eso para que la Corte, en todo caso, se pronuncie respecto a este método, pero no lo tenemos definido si vamos a utilizar o no este recurso".

El funcionario rawsino remarcó que "acá lo más importante es que la Cámara reconoció que el procedimiento que llevó adelante la jueza de primera instancia durante el año pasado y el Tribunal de Tasaciones, era todo nulo. la Cámara de Apelaciones declaró nulo a pedido nuestro todo el trámite que llevó adelante el Juzgado Contencioso Administrativo y el Tribunal de Tasaciones".

En cuanto a esta resolución sobre el pedido de aclaración que no fue aceptado por la Cámara, para el funcionario de Munisaga no tiene mayor impacto: "No varía mucho nuestra situación porque era una cuestión más metodológica que nosotros proponíamos para evitar inconvenientes futuros. Pero no pasa nada porque luego tendremos instancias en las cuales revisar que el precio que se determine sea el que corresponda", afirmó Fernández.

"Entiendo que puede que sea la primera vez que esto se da. Entonces, respecto de eso, nosotros queríamos plantear algunas cuestiones para que se afinara más esa indicación que se le da al juez de la primera instancia que va a intervenir en esta nueva etapa", precisó Fernández.

Y agregó: "tampoco es que lo planteamos por una cuestión de conveniencia, de pagar un peso más o pagar un peso menos, sino sobre todo evitar algún tipo de ilegalidad en el procedimiento".

image.png El Complejo La Superiora.

No a una nueva tasación

El rawsino destacó que la ley de expropiaciones es muy clara en cuanto a prohibir la aplicación de índices para definir deudas, y la tasación que se hizo en 2017 quedó firme. "La Corte la dejó firme en su sentencia de marzo del 2023, después de que el empresario Matías Pallito (el expropiado) planteara que no está de acuerdo con la tasación de 2017, que se quejaba de que era un organismo político que tomaba valores absurdos que lo perjudicaban. Entonces fue a Cámara de Apelaciones que no le dio la razón. Y va a la Corte que tampoco le da la razón en cuanto a la validez de la tasación".

Fernández dijo por qué no quieren una nueva tasación: "Esa fue una tasación que duró varios años, que tiene como 300 páginas en el expediente, y esa tasación está firme, entonces no se puede volver a tasar. Porque la tasación ya se realizó y es válida. Lo que hay aquí es una cuestión respecto del monto que se estaría debiendo. No queremos que se vuelva a hacer este procedimiento y que se caiga en ningún tipo de ilegalidad".

Agregó que "hacer una tasación es un procedimiento que requiere de especialistas, donde se toman valores de referencia de mercado, que tiene la dificultad de tener que volver al estado en el que se encontraba el bien en el momento en el que se expropió, que fue el año 2012. Tiene toda una serie de desafíos. Entonces, veremos qué es lo que plantea la justicia respecto de este asunto".

¿Cómo sigue?

La Municipalidad está a la espera de que se resuelva una apelación al fallo de la Cámara presentada por Cuyo Inversiones, la empresa de Pallito. "Tiene que resolverse primero esta apelación, a ver si se concede o se rechaza, y si eventualmente ellos acuden en queja a la Corte, para poder saber cómo sigue el proceso".

Fernández confirmó que por el momento desde su parte "no corresponde que tengamos ningún tipo de actividad procesal". En el escenario favorable para el municipio, si se rechaza la apelación de Pallito, debe cumplirse lo que ha dispuesto la Cámara, que es que vuelva el expediente a primera instancia para que un juez lleve adelante ese proceso de valuación, para determinar el valor adeudado.

En la comuna por el momento están cautelosos con los tiempos, ya que no hay un plazo estimado para que se den novedades en esta impactante causa.

Un conflicto que viene desde hace 12 años

La disputa por la expropiación de La Superiora comenzó en 2012, durante la gestión del intendente Juan Carlos Gioja (PJ). En aquel momento, el Tribunal de Tasaciones valuó el predio en 6.800.000 pesos. El jefe comunal ya había pagado 5.000.000 de pesos de indemnización a los propietarios -tras la declaración de utilidad pública del lugar- y se había comprometido a pagar un poco más de un millón de pesos, el equivalente al 15% restante del total. Como nunca se saldó la deuda, todo terminó en una disputa judicial.

Tanto el municipio como los ex dueños -entre los cuales se encuentra el empresario Pallito- apelaron y el caso llegó a la Corte de Justicia, que ordenó la nueva tasación, a principios del 2023. Esta nueva valuación aumentó el valor del inmueble a casi 1.500 millones de pesos y, en efecto, se elevó la deuda a 370 millones de pesos, incluyendo intereses.

Aunque la administración municipal anterior (del justicialista Rubén García) no cuestionó ni el fallo de la Corte ni la nueva tasación, la actual conducción de Munisaga solicitó la nulidad del proceso. La Sala IV de la Cámara Civil accedió a analizar el planteo, suspendiendo la ejecución de la sentencia hasta tomar una decisión definitiva.

Esta postura fue calificada por Cuyo Inversiones -la empresa de Pallito y sus asociados- como un "escándalo jurídico", dado que Rawson no se opuso al nuevo valor de la tasación en su momento, y luego intentó impugnarlo seis meses después bajo el argumento de que era una nueva administración municipal. Denunció que la Cámara aceptó tratar una queja “extemporánea” retrasando aún más la resolución del conflicto que ya lleva 12 años de tironeos.